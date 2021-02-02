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تحذيرات وتخوفات من إعادة فرض حظر التجول

Time منذ ساعة
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تحذيرات وتخوفات من إعادة فرض حظر التجول

الرياض (صدى):
عادت التخوفات إلى الأذهان من إعادة فرض حظر التجول مرة أخرى، بسبب الارتفاع الملحوظة في حالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الأسابيع الأخيرة، وسط دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتجاوب مع تعليمات الجهات المعنية.

وأكد ناشطون وعدد من الكتاب، أنه من المتوقع أن تراقب وزارة الصحة الوضع من الآن فصاعداً فإن لم تلمس تجاوباً جيداً فإن مسؤوليتها سوف تفرض عليها تقديم التوصيات اللازمة بضبط الأوضاع وإعادة تشديد الإجراءات ومنها حظر التجول.

وأشاروا إلى أن عواقب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية قد تكون وخيمة على الجميع، وقد يعود حظر التجول مرة أخرى وإيقاف العديد من الأنشطة الاقتصادية، كما حدث في العديد من الدول الأوربية.

وكأن وزارة الصحة حذرت مرارا وتكرارا خلال الأسبوع الماضي بصورة شديدة اللهجة من التهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية، وأشارت إلى أن الأعداد بدأت في الارتفاع بعد تدنيها إلى أرقام قياسية، واصفة الأمر بالمقلق.

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وزارة الصحة
الصحة
كورونا
حظر التجول
منع التجول
حظر التجول في السعودية

أحدث التعليقات

صالح محمد
الاثنين عادل التويجري و فهدالروقي علشان يتربو ويعرفون الروقي كحيلان. دخلة السجن شكلة ماتأدب.......
ابو منى
كذاب يافاشل.
ابو منى
والله يابيتروس ماسوى ربع ما فعلة الجزار رادوي خلو عنكم الهياط يابنو زعيق.
عبدالمجيد الجهني
الملاحظ خلال أسبوعين هجوم بعض الكتاب وتصيد الأخطاء فاللهم احفظ هذه البلاد وولاة أمرها وعلمائها
ابو منى
افشل رئيس اتحاد يدار ما يدير محابي للزعيق لازم والا سوف يتم طردة.

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