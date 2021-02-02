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"الدفاع المدني" يحذر من هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

Time منذ 18 دقيقة
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"الدفاع المدني" يحذر من هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

الرياض (صدى):
دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداء من اليوم الثلاثاء 1442/6/20هـ وحتى السبت الموافق 1442/6/24هـ على أجزاء من مناطق المملكة.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة هي ( الرياض و مكة المكرمة و المدينة المنورة و المنطقة الشرقية والقصيم وتبوك و حائل والحدود الشمالية والجوف )، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق ( الباحة و عسير و جازان ) بأمطار متوسطة ورياح نشطة .

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

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أحدث التعليقات

الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
نادي حرامي
¥ ولد نجد ¥
الحمد لله اللذي عافانا مما ابتلاهم فيه
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
واضح*** وصريح***
ماشاء الله،، الله يعين أمها في شيلها وحظنها،كيف لو جا عمرها تسعة أشهر، الحمدلله على كل حال..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله

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