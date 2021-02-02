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"السليمان" يعلق على دعوات عودة إغلاق المطاعم والمقاهي والأسواق

Time منذ 28 دقيقة
Views 1713
"السليمان" يعلق على دعوات عودة إغلاق المطاعم والمقاهي والأسواق

علي القحطاني (صدى):
علق الكاتب والإعلامي خالد السليمان على الدعوات التي تطالب بإغلاق المقاهي والمطاعم والأسواق بسبب عدم التزام بعضها بالإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أن هذه الدعوات ستؤدي لمعاقبة الجميع على أخطاء فردية، مؤكداً أن الأجدر أن تشدد الجهات المسؤولة من رقابتها وتضبط المخالفين وتطبق القانون لمعاقبتهم وردعهم.

ولفت إلى أن المطاعم والأسواق والمقاهي المخالفة ليست أماكن خافية على عين الرقيب وكل ما يتطلبه الأمر هو حضور المراقبين وتطبيق القانون لتصل الرسالة إلى الجميع

.

ولفت إلى أن هناك الكثير من أفراد المجتمع الملتزمين، وهناك الكثير من المقاهي والمطاعم والأسواق التي تطبق بحزم الإجراءات الاحترازية، لذلك لا معنى لمعاقبتها بسبب أفراد آخرين ومطاعم ومقاهي وأسواق غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

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فيروس كورونا

أحدث التعليقات

الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
نادي حرامي
واضح*** وصريح***
ماشاء الله،، الله يعين أمها في شيلها وحظنها،كيف لو جا عمرها تسعة أشهر، الحمدلله على كل حال..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اكيد بيغير كل القرارات السابقه
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
مجاري ... بيئة النادي فكيف باللعيبه واخلاقهم

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