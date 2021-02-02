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مسمى البنك الأهلي وسامبا بعد اندماجهما

Time منذ 32 دقيقة
Views 1972
مسمى البنك الأهلي وسامبا بعد اندماجهما

الرياض (صدى):
كشف البنك الأهلي وبنك سامبا عن المسمى الجديد للبنكين بعد إتمام عملية الإندماج المرتقبة بينهما .

ومن المقرر أن يصبح الإسم الجديد " البنك الأهلي السعودي " بعد الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي البنكين ، والمقر الرئيسي في العاصمة الرياض .

وأكد الأهلي وسامبا أن هذه الخطوة كي تكبر مساهمتهما في تمكين رؤية المملكة ، ويجمع البنكين 13 ألف موظف في كيان واحد تكلل بقصة نجاح هامة في القطاع المصرفي .

كما أعلن البنكان الأهلي وساما عن تدشين أكبر كيان مصرفي في المملكة لبدء فصل هام في التنمية الإقتصادية والإجتماعية .

Time واتساب
البنك الأهلي
اندماج
بنك سامبا

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ماشاء الله،، الله يعين أمها في شيلها وحظنها،كيف لو جا عمرها تسعة أشهر، الحمدلله على كل حال..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اكيد بيغير كل القرارات السابقه
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
مجاري ... بيئة النادي فكيف باللعيبه واخلاقهم
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه ألف لا بأس عليك يابو حنان،، بس لا تجسد نفسك وتجيب العيد فيها، ((السود ما تجيهم كورونا)) ههههههههههههه .

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