مسمى البنك الأهلي وسامبا بعد اندماجهما

الرياض (صدى):
كشف البنك الأهلي وبنك سامبا عن المسمى الجديد للبنكين بعد إتمام عملية الإندماج المرتقبة بينهما .
ومن المقرر أن يصبح الإسم الجديد " البنك الأهلي السعودي " بعد الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي البنكين ، والمقر الرئيسي في العاصمة الرياض .
وأكد الأهلي وسامبا أن هذه الخطوة كي تكبر مساهمتهما في تمكين رؤية المملكة ، ويجمع البنكين 13 ألف موظف في كيان واحد تكلل بقصة نجاح هامة في القطاع المصرفي .
كما أعلن البنكان الأهلي وساما عن تدشين أكبر كيان مصرفي في المملكة لبدء فصل هام في التنمية الإقتصادية والإجتماعية .