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ياسر المسحل: الاتحاد سيلبي طلبات الأندية بالاستعانة بـ"طواقم أجنبية"

Time منذ 48 دقيقة
Views 1460
ياسر المسحل: الاتحاد سيلبي طلبات الأندية بالاستعانة بـ"طواقم أجنبية"

ماجد محمد (صدى):
أوضح رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل، أن عودة الجماهير، إلى الملاعب السعودية، ستتم فور الحصول على الضوء الأخضر، من وزارة الصحة، والجهات المعنية.

وأعرب ياسر المسحل عن حزنه الشديد، من غياب الجماهير عن الملاعب، مشيرًا إلى أنه إجراء ضروري، من أجل القضاء على فيروس "كورونا" المستجد.

وعن الحكام الأجانب، أوضح أن اتحاد الكرة، لا يفرض الحكم السعودي، على الأندية، وسيقوم بتلبية طلبات الأندية، بالاستعانة بـ"طواقم أجنبية"، من الآن، وحتى نهاية الموسم.

في حين أشار المسحل، إلى أن النصر والاتحاد، سيتم حرمانهم من التعاقدات الصيفية، مثل ما حدث في الشتاء الحالي، في حال لم يسددا الديون المستحقة عليهما.

Time واتساب
النصر
الاتحاد السعودي لكرة القدم
ياسر المسحل

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ماشاء الله،، الله يعين أمها في شيلها وحظنها،كيف لو جا عمرها تسعة أشهر، الحمدلله على كل حال..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اكيد بيغير كل القرارات السابقه
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
مجاري ... بيئة النادي فكيف باللعيبه واخلاقهم
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه ألف لا بأس عليك يابو حنان،، بس لا تجسد نفسك وتجيب العيد فيها، ((السود ما تجيهم كورونا)) ههههههههههههه .

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