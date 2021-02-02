ياسر المسحل: الاتحاد سيلبي طلبات الأندية بالاستعانة بـ"طواقم أجنبية"

ماجد محمد (صدى):
أوضح رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل، أن عودة الجماهير، إلى الملاعب السعودية، ستتم فور الحصول على الضوء الأخضر، من وزارة الصحة، والجهات المعنية.
وأعرب ياسر المسحل عن حزنه الشديد، من غياب الجماهير عن الملاعب، مشيرًا إلى أنه إجراء ضروري، من أجل القضاء على فيروس "كورونا" المستجد.
وعن الحكام الأجانب، أوضح أن اتحاد الكرة، لا يفرض الحكم السعودي، على الأندية، وسيقوم بتلبية طلبات الأندية، بالاستعانة بـ"طواقم أجنبية"، من الآن، وحتى نهاية الموسم.
في حين أشار المسحل، إلى أن النصر والاتحاد، سيتم حرمانهم من التعاقدات الصيفية، مثل ما حدث في الشتاء الحالي، في حال لم يسددا الديون المستحقة عليهما.