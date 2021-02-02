الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة في محافظة جدة بالمسمى الوظيفي أخصائي سلامة وجودة.
وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، علوم الفضاء، علوم الطيران، إدارة السلامة، إدارة الجودة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
كما أشترطت خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة، يفّضل وجود شهادة مهنية في مجال الجودة أو السلامة، يفّضل وجود شهادة أو ترخيص صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.