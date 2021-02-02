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الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظيفة شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1842
الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة في محافظة جدة بالمسمى الوظيفي أخصائي سلامة وجودة.

وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، علوم الفضاء، علوم الطيران، إدارة السلامة، إدارة الجودة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

كما أشترطت خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة، يفّضل وجود شهادة مهنية في مجال الجودة أو السلامة، يفّضل وجود شهادة أو ترخيص صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.

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وظائف
جدة
الخطوط الجوية السعودية

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ماشاء الله،، الله يعين أمها في شيلها وحظنها،كيف لو جا عمرها تسعة أشهر، الحمدلله على كل حال..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اكيد بيغير كل القرارات السابقه
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
مجاري ... بيئة النادي فكيف باللعيبه واخلاقهم
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه ألف لا بأس عليك يابو حنان،، بس لا تجسد نفسك وتجيب العيد فيها، ((السود ما تجيهم كورونا)) ههههههههههههه .

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