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بالفيديو.. متعافية من السرطان تروي تفاصيل إصابتها بالمرض في سن الطفولة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. متعافية من السرطان تروي تفاصيل إصابتها بالمرض في سن الطفولة

علي القحطاني (صدى):
روت فتاة متعافية من مرض السرطان قصة إصابتها به ومواجهتها له بمساندة أسرتها الذي أصيبت به بعمر 6 سنوات.

وقالت أسماء العنزي في لقائها ببرنامج "مبادرات المتطوعين" على قناة "الرسالة"، إنها كانت صغيرة ولم تدرك المرض وكان واقع الخبر على أهلها قاسياً، لكنهم قرروا تجاوز المحنة والوقوف بجانبها.

وأضافت أنها كبرت استعوعبت الأمر مع مرور الوقت، وكان يصيبها شيء من اليأس وتشعر بأنها لن تعيش طويلاً.

وتابعت العنزي : آمنت بقضاء الله وقدره حتى تمكنت من التعافي في سن الـ 15، موضحة أن تطوعها لعلاج ومساندة المرضى كان بسبب عدم تلقيها المساندة التي كانت ترغب بها خلال فترة مرضها.

وأشارت إلى أن الأخصائيات اللاتي كن يتابعن علاجها في المستشفى أطلقن عليها لقب "سفيرة محاربي مرضى السرطان" لكثرة زياراتها للمرضى ومساندتهم.

Time واتساب
السرطان
أسماء العنزي
متعافية من السرطان

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ماشاء الله،، الله يعين أمها في شيلها وحظنها،كيف لو جا عمرها تسعة أشهر، الحمدلله على كل حال..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اكيد بيغير كل القرارات السابقه
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
مجاري ... بيئة النادي فكيف باللعيبه واخلاقهم
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه ألف لا بأس عليك يابو حنان،، بس لا تجسد نفسك وتجيب العيد فيها، ((السود ما تجيهم كورونا)) ههههههههههههه .

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