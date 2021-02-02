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صورة لطيفة لعائلة تحضر القهوة تحت شجرة.. عسير منذ 76 عام
منذ 15 دقيقة
442
(صدى):
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أحدث التعليقات
خالد
ليس مغني انما سلقه هايته ومافساد ملقب دايلر من اشهر تفاهته العيال يبغون صامولى وحكم 6 الشهر
خالد
الله المستعان موضوع يستحق التوضيح
شاهد
إطلع من جحـرك وبين إنتمائك التعصبي ... من حطك مسؤل للجنت الأنظباط هو شريكك في التشجيع والتعصب،،،وبعدين من طلب شهادتك يالبوالحصين ...
خمبله
شوفو الفنادق بلاوي الله يستر
خالد
الله لايوفقه هذا عديم الرحمه
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