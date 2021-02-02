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سوري ضل الطريق وعائلته في صحراء حائل..وشمري ينقذهم من الموت المحقق

Time منذ 59 دقيقة
Views 1913
سوري ضل الطريق وعائلته في صحراء حائل..وشمري ينقذهم من الموت المحقق

حائل (صدى):
ضل مقيم سوري يدعى " أشرف البربور "، وعائلته الطريق في صحراء الشمال بحائل، فيما تمكن الشاب سلطان الشمري ورفاقه من إنقاذهم بعدما تقطعت بهم السبل.

وروى المقيم السوري تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه كان في رحلة عمل بجدة وأثناء عودته برفقة عائلته إلى حائل ضل الطريق.

وأشار إلى أنه وجد طريق غير ممهد وبدأ أفراد عائلته يشعرون بالقلق خاصة مع بكاء ابنه الرضيع وترديد طفلته قائلة: " يا بابا ما بدي أموت هون ".

وقال البربور: " طلبت المساعدة من الله عز وجل ثم وجدت مجموعة من الشباب يقودون سيارات دفع رباعي وساعدوني على الخروج من الرمال، وهذه الفزعة ليست غريبة على أولاد شمر ".

ووصف المقيم الشباب بالملائكة وقت أن شاهدهم أثناء قدومهم لمساعدتهم.

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حائل
سوري
صحراء حائل

أحدث التعليقات

خالد
ليس مغني انما سلقه هايته ومافساد ملقب دايلر من اشهر تفاهته العيال يبغون صامولى وحكم 6 الشهر
خالد
الله المستعان موضوع يستحق التوضيح
شاهد
إطلع من جحـرك وبين إنتمائك التعصبي ... من حطك مسؤل للجنت الأنظباط هو شريكك في التشجيع والتعصب،،،وبعدين من طلب شهادتك يالبوالحصين ...
خمبله
شوفو الفنادق بلاوي الله يستر
خالد
الله لايوفقه هذا عديم الرحمه

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