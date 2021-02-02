رئيس الانضباط سابقا: اتهام بيتروس باستقصاد الفرج يتطلب اللجوء للقضاء

نواف السالم (صدى):
علق أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط سابقا، على الاتهامات الموجهة للاعب النصر بيتروس، باستقصاد لاعب الهلال سلمان الفرج، متسببا في إصابته.
وقال الرفاعي: " لابد من تحديد الأشخاص الموجهين هذا الاتهام للاعب النصر، إذا كانوا ممن تشملهم اللائحة أو ينتمون لمؤسسات رياضية، أو مجرد اعلاميين رياضيين ".
وتابع: " اللي يوجه الاتهام لابد يكون مسند بمستندات واضحة، إذا كانوا من الاشخاص التي تشملهم اللائحة يحق لنادي النصر تقديم شكوى للجنة الانضباط للتحقق من هذا الاتهام ".
وأضاف: " إذا كان الاتهام من قبل الإعلاميين فلنادي النصر حق اللجوء للقضاء العام حسب المحاكم المختصة ويسلك طريق الدعوى الخاصة " .
وكان سلمان الفرج قد تعرض لإصابة قوية بعد تدخل من بيتروس خلال مباراة الهلال والنصر الماضية، ما دفع الجماهير لمهاجمة اللاعب البرازيلي والمطالبة بمعاقبته.
يذكر أن الفحوصات التي خضع لها الفرج كشفت عن تعرضه لالتواء شديد في مفصل القدم.
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