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فحوصات سريعة لكوفيد-19 في المنزل بدون وصفة طبيّة

Time منذ ساعة
Views 1843
فحوصات سريعة لكوفيد-19 في المنزل بدون وصفة طبيّة

واشنطن (صدى):
وقعت الولايات المتحدة عقدا بقيمة 232 مليون دولار مع شركة " إيلوم " الأسترالية لشراء فحوصات سريعة لكوفيد-19 يمكن إجراؤها في المنزل.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أنها بالتنسيق مع وزارة الصحة، منحت 231.8 مليون دولار لشركة إيلوم لزيادة إنتاجها المخصّص للولايات المتّحدة من اختبار كوفيد-19 المنزلي.

ويسمح هذا العقد لإيلوم بزيادة قدرتها الإنتاجية المخصّصة للولايات المتّحدة إلى 640 ألف اختبار يومياً بحلول ديسمبر.

ويتيح هذا الفحص لأي شخص أن يدخل مسحة أنفه في صندوق صغير يتّصل بهاتفه عبر تقنية البلوتوث، ومن خلال تطبيق مخصّص لهذا الغرض، ليحصل على نتيجة الاختبار في غضون ربع ساعة.

Time واتساب
الولايات المتحدة
الأسترالية
كوفيد-19
إيلوم

أحدث التعليقات

خالد
ليس مغني انما سلقه هايته ومافساد ملقب دايلر من اشهر تفاهته العيال يبغون صامولى وحكم 6 الشهر
خالد
الله المستعان موضوع يستحق التوضيح
شاهد
إطلع من جحـرك وبين إنتمائك التعصبي ... من حطك مسؤل للجنت الأنظباط هو شريكك في التشجيع والتعصب،،،وبعدين من طلب شهادتك يالبوالحصين ...
خمبله
شوفو الفنادق بلاوي الله يستر
خالد
الله لايوفقه هذا عديم الرحمه

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