فحوصات سريعة لكوفيد-19 في المنزل بدون وصفة طبيّة

واشنطن (صدى):
وقعت الولايات المتحدة عقدا بقيمة 232 مليون دولار مع شركة " إيلوم " الأسترالية لشراء فحوصات سريعة لكوفيد-19 يمكن إجراؤها في المنزل.
وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أنها بالتنسيق مع وزارة الصحة، منحت 231.8 مليون دولار لشركة إيلوم لزيادة إنتاجها المخصّص للولايات المتّحدة من اختبار كوفيد-19 المنزلي.
ويسمح هذا العقد لإيلوم بزيادة قدرتها الإنتاجية المخصّصة للولايات المتّحدة إلى 640 ألف اختبار يومياً بحلول ديسمبر.
ويتيح هذا الفحص لأي شخص أن يدخل مسحة أنفه في صندوق صغير يتّصل بهاتفه عبر تقنية البلوتوث، ومن خلال تطبيق مخصّص لهذا الغرض، ليحصل على نتيجة الاختبار في غضون ربع ساعة.