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فريق لتركي آل الشيخ بعد متابعته له: " تكفى بدون تكسير شاشات "

Time منذ ساعة
Views 1965
فريق لتركي آل الشيخ بعد متابعته له: " تكفى بدون تكسير شاشات "

طلال الغامدي (صدى):
مازح فريق "Team Falcons" للألعاب الإلكترونية رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أمس الإثنين، وذلك بعد أن أعلن أنه سيبدأ بمتابعة حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر".

وكان آل الشيخ قد أعلن متابعة الفريق بقوله: " تم متابعة الحساب للفريق السعودي اللي رافع راسنا، بجي اللعب معكم ".

ورد الفريق ممازحا آل الشيخ: "الله يحييك يابو ناصر نتشرف، بس تكفى بدون تكسير شاشات".

يذكر أن آل الشيخ ظهر مسبقا في مقطع فيديو يقوم بكسر شاشة التلفاز بعد خسارته أمام الرئيس السابق لنادي النصر سعود آل سويلم، خلال مباراة خيرية العام الماضي.

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Time واتساب
تركي آل الشيخ

أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
" كنت أخبر والدتي بكل ما يحصل، وكانت تذهب بي إلى حقوق الإنسان وإلى الحماية والشرطة، وكله لم يفيد، كانوا يرجعوني إلى والدي لأن عنده صك ". +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ وكانت تذهب بي إلى حقوق الإنسان وإلى الحماية والشرطة، وكله لم يفيد، وكانت تذهب بي إلى حقوق الإنسان وإلى الحماية والشرطة، وكله لم يفيد، لماذا .. !!؟؟ أين الخلل .. !!؟؟ هل يعقل هذا في بلادنا الغالية .. في زمن الحزم والعزم .. !!؟؟ مافائدة هذه الأجهزة والمؤسسات .. طالما أنها وقفت مكتوفة الايدي أمام جريمة إعتداء على إنسان .. لايملك له حول ولاقوة .. يجب أن لاتمر هذه الحادثة مرور الكرام .. وإلا .. فلتغلق هذه الدوائر والمؤسسات .. طالما أنها لم تجد حلا لهذه الطفلة المعذبه .. ما أصعب أن يتخلى عنك أقرب إنسان إليك .. ما أصعب أن يتخلى المسئول عن مسئوليته ويقف عاجزا .. بينما كل الحلول بين يديه .. هل الخلل في النظام .. أم في المسئولين عن تطبيق النظام ..!!؟؟ رحم الله عمر بن الخطاب ورضي عنه .. والله لو عثرت شاة في العراق .. لظننت أن الله سيسألني عنها .. لم لم تمهد لها الطريق .. !!؟؟ ولاة الأمر .. أعزهم الله .. لايرضون هذا الأمر .. ولهذا .. أعلنوا عن الحزم والعزم على محاربة الفساد وإجتثاثه .. فلنكن عونا لهم .. ولنتحمل المسئولية أمام الله .. وأمامهم.
الملل
هذي وجه ابن فهرة مافي وجهها حياء لن. قصتها كذب وواضح من طريقة كلامها
ناقد
التهاون مع الأجانب والتستر عليهم والطيبة معهم أوصلنا لهذا الحال .. وأين غيرة صاحب المطعم إذا كان سعوديا حقيقيا ولديه غيرة على بلاده وبناتها ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
ناقد
لا تصدقون كل شيء .... ظاهرة لدى البنات هاليومين ورغبة بعضهن بالانفلات .. لا أتحدث عن صاحبة الخبر وقد تكون صاقة .. والله يكفينا شر القادم
خالد
هذة نتيجة الاختلاط و حتى في بلاد الغرب عندهم نفس المشكلة

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