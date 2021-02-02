فريق لتركي آل الشيخ بعد متابعته له: " تكفى بدون تكسير شاشات "

طلال الغامدي (صدى):
مازح فريق "Team Falcons" للألعاب الإلكترونية رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أمس الإثنين، وذلك بعد أن أعلن أنه سيبدأ بمتابعة حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر".
وكان آل الشيخ قد أعلن متابعة الفريق بقوله: " تم متابعة الحساب للفريق السعودي اللي رافع راسنا، بجي اللعب معكم ".
ورد الفريق ممازحا آل الشيخ: "الله يحييك يابو ناصر نتشرف، بس تكفى بدون تكسير شاشات".
يذكر أن آل الشيخ ظهر مسبقا في مقطع فيديو يقوم بكسر شاشة التلفاز بعد خسارته أمام الرئيس السابق لنادي النصر سعود آل سويلم، خلال مباراة خيرية العام الماضي.
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