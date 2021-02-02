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آلية ومواعيد استقبال شركة مياه تبوك للشكاوى والمقترحات

Time منذ 34 دقيقة
Views 1410
آلية ومواعيد استقبال شركة مياه تبوك للشكاوى والمقترحات

تبوك (صدى):
أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك عن آلية استقبال الشكاوى والمقترحات والمطالبات لعملائها في المنطقة.

وخصصت الشركة الساعة الواحدة إلى الثالثة مساءً من يوم الثلاثاء في كل أسبوع، موعدًا لاستقبال المراجعين بمبنى الخدمات .

وأوضح مدير عام خدمات المياه بتبوك المهندس صالح بن خلف الشراري أن الإدارة تسعد باستقبال الجميع، والاستماع إلى احتياجاتهم وتسهيل الصعوبات التي تعترض تلبية مطالبهم لتوفير الخدمات لإيصال المياه لهم، مشيراً إلى أن الإدارة تسعى للالتقاء بشكل مباشر مع جميع العملاء والمشتركين، والاستماع إلى مطالبهم والأخذ بملاحظاتهم؛ لتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم، تماشيًا مع تطبيق الشركة لإجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين.

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تبوك

أحدث التعليقات

ابو عمار
قمة الحقاره عند هذا الزوج الخسيس
ابو عمار
بعض العماله الاجنبيه يستحق الضرب بيد من حديد ليعرف حدوده ثم صاحب المطعم يبدو انه طرطور او متفق مع العماله المتحرشه
ابو عمار
يمكن بسبب طلاق الام فينتقم من الطفله وهذا يعتبر تصرف احمق
السيف
هههههههههههه 😂 الحمدالله على كل شيء
ابو مصرقع البدوي الرحال
الله وصى بسابع قار الله انتو تروحوا فين من ربنا 😂

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