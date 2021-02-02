بالفيديو..كيال: " رئيس الأهلي قراراته سريعة ويبغى يخلي المشكلة في غيره "

نواف السالم (صدى):
وصف طارق كيال المشرف العام السابق على كرة القدم بالنادي الأهلي، قرارات رئيس النادي عبد الإله مؤمنة، بأنها سريعة.
وقال طارق كيال في تصريحاته ببرنامج " عز الرياضة "، عبد الإله مؤمنة أخ عزيز وله كل الاحترام، لكن قرارته سريعة ولا يتحمل ضغط الجماهير والإعلام.
وأضاف: " رئيس الأهلي يبغى يخلي المشكلة في غيره " ،مشيرًا إلى أن الأمور لا تعالج بردة الفعل.
وفي سياق منفصل، كشف كيال، كواليس حضور الشرطة إلى غرفة ملاعب الفريق، بعد أزمة الحارس محمد العويس مع فريقه القادسية.
وقال: " إن الشرطة حضرت إلى غرفة الملابس بعد انتهاء المباراة سألتنا عن رغبتنا من عدمها في تقديم دعوى قضائية، وطالبوا أن أسال العويس عما إذا كان يريد تقديم دعوى ضد المشجع، لكنه أبلغهم بأن الموضوع انتهى " .