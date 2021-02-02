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مواطنة تعرضت للتحرش في العمل: " هناك تجاوزات حمراء من قبل الوافدين"

Time منذ 23 دقيقة
Views 1370
مواطنة تعرضت للتحرش في العمل: " هناك تجاوزات حمراء من قبل الوافدين"

الرياض (صدى):
خرجت مواطنة تدعى " بشاير الغامدي " كاشفة عن تجاوزات أخلاقية ومضايقات تعرضت لها من قبل بعض العاملين الوافدين في المطعم الذي تعمل به.

وقالت بشاير: " توجد تجاوزات حمراء من بعض الوافدين تحرش بالغمزات واللمسات، أحيانا يكون العامل غير مسلم وما يكون عنده حشمة ذاتية ما عنده احترام للمرأة السعودية ".

وأوضحت أنها قدمت شكوى لصاحب العمل -سعودي-، لكنه لم يقبلها، وقال لها: " أنا ما عندي شيء تبغين تروحين للجهات الرسمية روحي ".

وأشارت إلى أنها توجهت لمركز الشرطة وتحولت الشكوى إلى النيابة العامة والآن قضيتها في المحكمة.

 

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الرياض
بشاير الغامدي

أحدث التعليقات

احمد
حقوق الإنسان لابارك الله فيكم
د محمد ماجد بخش
اللهم أكفنا ما أهمنا آمين يا رب العالمين
نجاة محمد
احسنتم و ربنا يحفظكم
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالفاسد .. .. ارتكب حدة جرايم ، إنتحال رجل أمن وسرقه وتهديد وترويع صاحب السياره ، وليس له سوى السيف ينفع ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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