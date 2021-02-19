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شاهد..طالبة تبتكر أكياس الدم النانوية وتفضل المملكة عن العروض الدولية لصناعتها

Time منذ 59 دقيقة
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شاهد..طالبة تبتكر أكياس الدم النانوية وتفضل المملكة عن العروض الدولية لصناعتها

الرياض (صدى):
ابتكرت الطالبة بقسم الصحة العامة بالجامعة السعودية الإلكترونية، " أمل البلوي "، أكياس الدم النانوية، والتي أصبحت المملكة المصدرة الأولى لها.

وقالت البلوي خلال برنامج " النشرة " إن الابتكار عبارة عن خدمة تقنية تقوم فكرتها على إدخال مادة نانوية مكونة من الكربون، والسيليكون لاكتشاف الفيروسات في الدم.

وأوضحت أمل البلوي، أن هذه المادة لا تنطوي على أي تفاعلات إنزيمية، كما يمكنها الكشف عن الفيروسات في الدم، حتى وإن كانت مستويات تركيزها منخفضة، ومن ثم إعطاء لون مميز للمحلول، ما يسمح للمختبر باستبعاد كيس الدم المصاب بالفيروسات.

وأكدت أن هذه التقنية ستساعد في تطوير شكل كيس الدم، مشيرة إلى أنها رفضت العديد من العروض الدولية، وأصرت على أن تبدأ صناعتها في المملكة.

ولفتت إلى أنها وقعت اتفاقية مع وزارة الصحة، لتصبح السعودية هي الدولة الأولى المصدرة لهذه التقنية.

Time واتساب
الجامعة السعودية الإلكترونية
أمل البلوي
أكياس الدم النانوية

أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يرحمه
مغرد
قالوا ان فيه واحد عا يش با أمريكا
ابوبدر
انا ضد ان يكون فيه اجانب في انديتنا اكثر من 3 لاعبين وبمبالغ عادية جدا. المبالغ اللي جالسة تدفع الان كلها هدر وخساير بدون لازمة. اثرها على المنتخب صفر. وعلى المدى الطويل اللاعبين السعوديين لن يكون هناك منهم فايدة لان اغلبهم كبر وجالسين دكة.
ابوبدر
كاهلاوي الحق يقال بان الاهلي من بعد فهد بن خالد والزويهري وابعاد الرمز قسرا.. صار كمتب خدمة مدنية او موارد بشرية.. تعيينات واعفاءات عشرة رؤوساء و10 مدراء فريق تنفيذيين ومحاسبين وجمعيات خيرية وصار خاضع لاتحاد الكرة لا اسنقلالية ولا هم يحزنون. نايف القاضي ما راح يزيد شيء او ينقص شيء. والدليل ان فلادان طالب بقلب دفاع وصانع العاب وراحوا يتعاقدون مع مهاجم. والعالم كله يقول الاهلي علته في الدفاع. يعني ادارة لا تستمع لاراء الخبراء ولا محللين ولا حتى استمعت لطلب مدربهم.
سعود
مؤسسة اللواء الامني

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