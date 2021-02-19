الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو .. قصة المثل الدارج "إن جاك ولد سمه موضي"

Time منذ 10 دقائق
Views 1270
بالفيديو .. قصة المثل الدارج "إن جاك ولد سمه موضي"

علي القحطاني (صدى):
يعد المثل "إن جاك ولد سمه موضي" من الأمثلة الشعبية الدارجة في المملكة.

وأوضح المؤرخ، أحمد البسام، أن هذا المثل يرجع إلى سيدة في عنيزة قامت بالعديد من الأعمال الخيرية، وتدعى موضي عبد الله البسام.

وأضاف، خلال حديثه في برنامج “MBC في أسبوع، أنه في عام 1922 هطلت أمطار كثيرة ، وسقطت بيوت كثيرة، من بينها بيت رجل عجز عن توفير الجريد والخشب، فذهب إلى “موضي” فأعطته كل ما يريد ، فسأله أحد الأشخاص“أيش الأخبار” فقال: “إذا جاء ولد سميه موضي"

وأكد أن "موضي" خصصت أرباح الأموال التي ورثتها من أبيها لمساعدة المحتاجين، ولم تتوقف عن مساعدتهم رغم ما عانته من أحداث مؤلمة في حياتها.

%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1362763752991559681%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmz-mz.net%2F%3Fp%3D1671465

Time واتساب
مثل
إن جاك ولد سمه موضي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قال ابو محمد // لعب الهوى ، يضيع سدى ..
واضح*** وصريح***
طيب.
واضح*** وصريح***
الله يرحم المتوفي،ويشفي جميع المصابين..
ابو محمد 😎 ✍️
كفو .. ثقه زايده .. وباالثقه فايده ...
السامـــــــر
على قول عادل امام تمسيل في تمسيل ههههههههههههههههه

أخر الأخبار

جامعة الملك خالد تعلق علي إجبار عضوة هيئة التدريس الطالبات على لبس معين
جامعة الملك خالد تعلق علي إجبار عضوة هيئة التدريس الطالبات على لبس معين
Time منذ 6 دقائق Views 1198
بالفيديو .. قصة المثل الدارج "إن جاك ولد سمه موضي"
بالفيديو .. قصة المثل الدارج "إن جاك ولد سمه موضي"
Time منذ 10 دقائق Views 1270
إغلاق مطعم شهير لمخالفته الإجراءات الوقائية بالمدينة المنورة
إغلاق مطعم شهير لمخالفته الإجراءات الوقائية بالمدينة المنورة
Time منذ 12 دقيقة Views 1282
حساب المواطن يوضح مدى تأثير وجود العامة على الدعم
حساب المواطن يوضح مدى تأثير وجود العامة على الدعم
Time منذ 16 دقيقة Views 1308
جستنيه : النصر بدون حمدالله سيفوز على الهلال وإذا لعب سيخسر
جستنيه : النصر بدون حمدالله سيفوز على الهلال وإذا لعب سيخسر
Time منذ 23 دقيقة Views 291
مبارك الشهري : يجب إلغاء دوري أبطال آسيا
مبارك الشهري : يجب إلغاء دوري أبطال آسيا
Time منذ 23 دقيقة Views 295
وليد الفراج لحمد المنتشري : كيف وضعك بعد ما صار الاتحاد الرابع
وليد الفراج لحمد المنتشري : كيف وضعك بعد ما صار الاتحاد الرابع
Time منذ 24 دقيقة Views 259
فتاة تقرض شاباً 450 ألف درهم مقابل الزواج بها
فتاة تقرض شاباً 450 ألف درهم مقابل الزواج بها
Time منذ 25 دقيقة Views 367
هبوط طائرة يمنية اضطراريا في مطار جدة
هبوط طائرة يمنية اضطراريا في مطار جدة
Time منذ 36 دقيقة Views 1813
أول تعليق من نيللي المقدسي بعد اتهامها باللجوء للوسطة لتلقي لقاح كورونا
أول تعليق من نيللي المقدسي بعد اتهامها باللجوء للوسطة لتلقي لقاح كورونا
Time منذ 44 دقيقة Views 364