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حساب المواطن يوضح مدى تأثير وجود العامة على الدعم

Time منذ 16 دقيقة
Views 1305
حساب المواطن يوضح مدى تأثير وجود العامة على الدعم

الرياض (صدى):
أكد حساب المواطن أن وجود العمالة لا يؤثر على دعم البرنامج، حيث يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة التقديرية.

وفي وقت سابق، أقر برنامج حساب المواطن مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

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حساب المواطن

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قال ابو محمد // لعب الهوى ، يضيع سدى ..
واضح*** وصريح***
طيب.
واضح*** وصريح***
الله يرحم المتوفي،ويشفي جميع المصابين..
ابو محمد 😎 ✍️
كفو .. ثقه زايده .. وباالثقه فايده ...
السامـــــــر
على قول عادل امام تمسيل في تمسيل ههههههههههههههههه

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