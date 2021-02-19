الدويش عن مطالبات رحيل السويكت : "استقالته لاتقدم ولا تؤخر"

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي محمد الدويش، على المطالبات باستقالة رئيس مجلس إدارة النصر صفوان السويكت.
وقال الدويش"صفوان السويكت ليس مكانه المناسب كرسي نادٍ رياضي لكن القول بأنٌه علة الفريق تشخيص غير واقعي" ٠
وأضاف "علة الفريق في محيطه وليس خارجه فحين تعدّل هذا المحيط تعافى الفريق وبعد أنْ اختل عاد فاعتل
حدث هذا والسويكت على كرسيه استقالته لاتقدم ولاتؤخر بالنسبة للفريق !"٠
جاء ذلك بعد تدهور حال النصر خلال هذا الموسم، إذ يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 25 نقطة، بعد خسارته في آخر مباراتين أمام الشباب 0-4 ثم القادسية، أمس الخميس بنتيجة 0-1.