ملياردير سعودي يقترب من شراء نادي مارسيليا الفرنسي

نواف السالم (صدى):
أوضحت تقارير فرنسية استمرار المفاوضات بين مالك نادي أولمبيك مرسيليا، وملياردير سعودي؛ لشراء النادي، رغم نفي إدارة النادي في مطلع شهر فبراير الجاري وجود مفاوضات او رغبة لدى المالك في البيع.
وقالت مصادر أنه رغم نفي مالك النادي، في بيان صحفي، لوجود أي صفقة؛ إلا أن المفاوضات مستمرة منذ عدة اسابيع وهو ما يشير إلى رغبة الطرفين في اتمام عملية الاستحواذ، بحسب سبق.
وأضافت التقارير الفرنسية أنه في حال حصوله على عرض استثنائي، سيعلن عن انتقال النادي الى مالكه الجديد .
وفي وقت سابق، قالت إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي أصدرت في 6 فبراير الجاري إن النادي غير معروض للبيع، وأن الإدارة الحالية مستمرة مع الفريق، وستواصل أعمالها من أجل تحقيق جميع الأهداف المرسومة.