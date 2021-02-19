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ملياردير سعودي يقترب من شراء نادي مارسيليا الفرنسي

Time منذ 14 دقيقة
Views 1516
ملياردير سعودي يقترب من شراء نادي مارسيليا الفرنسي

نواف السالم (صدى):
أوضحت تقارير فرنسية استمرار المفاوضات بين مالك نادي أولمبيك مرسيليا، وملياردير سعودي؛ لشراء النادي، رغم نفي إدارة النادي في مطلع شهر فبراير الجاري وجود مفاوضات او رغبة لدى المالك في البيع.

وقالت مصادر أنه رغم نفي مالك النادي، في بيان صحفي، لوجود أي صفقة؛ إلا أن المفاوضات مستمرة منذ عدة اسابيع وهو ما يشير إلى رغبة الطرفين في اتمام عملية الاستحواذ، بحسب سبق.

وأضافت التقارير الفرنسية أنه في حال حصوله على عرض استثنائي، سيعلن عن انتقال النادي الى مالكه الجديد .

وفي وقت سابق، قالت إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي أصدرت في 6 فبراير الجاري إن النادي غير معروض للبيع، وأن الإدارة الحالية مستمرة مع الفريق، وستواصل أعمالها من أجل تحقيق جميع الأهداف المرسومة.

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ملياردير سعودي
نادي مارسيليا
نادي أولمبيك مرسيليا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الثار الثار .. الموت ولا العاار .. .. هذا مايقوله الاسد المهاجم ..
عادل عبدالحي حمزة
تمام
عادل عبدالحي حمزة
أستاذة أميرة ماهي الكلمات الأصلية للحروف SUV فعلاً معلومة أريد معرفتها
ابو محمد 😎 ✍️
طيب يارغد الرغوده .. الله يوفقكم ويرزقكم باالعوده ..
abdul
الجد الله الله عليه. بشرع هذا البلد الناس محمية بالتعديل الخامس للدستور الامركي الذي يعني أنه ليس على الناس أن يكشفوا للشرطة أي معلومات قد تؤدي إلى اعتقالهم أو مقاضاتهم. ( شرح للمادة الخامسة من التعديل حسب ويكي ).. ما احوجنا لمثل هذه الحماية الدستورية في بلادنا العربية والاسلامية المشهود لها عالميا بعدالتها ونزاهتها وديموقراطيتها واحترامها لحقوق الانسان العربي/ المسلم .

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