بالفيديو .. رغد صدام حسين توضح حقيقة وجود شقيق لها لم يعلن عنه

بغداد (صدى):
أوضحت "رغد" ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، حقيقة وجود شقيق لها لم يعلن عنه.
وذكرت رغد صدام حسين، خلال لقاء بقناة العربية، أن كثير من المعلومات المتداولة بشأن عائلتها غير صحيحة، ومنها وجود شقيق لها لم يعلن عنه.
ونفت أن يكون لها شقيق يسمى "عدي"، مضيفة أن الوثائق التي تمتلكها والدة "عدي" بشأن نسبه غير صحيحة.
يذكر أن رغد استعرضت خلال اللقاء ذكرياتها عن علاقة والدها بـ"عزة الدوري" الذي شغل منصب نائب الرئيس لبلادها خلال فترة حكم والدها.
https://twitter.com/alarabiya_shows/status/1362797340986400769?s=12