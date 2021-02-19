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بالفيديو .. رغد صدام حسين توضح حقيقة وجود شقيق لها لم يعلن عنه

Time منذ 47 دقيقة
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بالفيديو .. رغد صدام حسين توضح حقيقة وجود شقيق لها لم يعلن عنه

بغداد (صدى):
أوضحت "رغد" ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، حقيقة وجود شقيق لها لم يعلن عنه.

وذكرت رغد صدام حسين، خلال لقاء بقناة العربية، أن كثير من المعلومات المتداولة بشأن عائلتها غير صحيحة، ومنها وجود شقيق لها لم يعلن عنه.

ونفت أن يكون لها شقيق يسمى "عدي"، مضيفة أن الوثائق التي تمتلكها والدة "عدي" بشأن نسبه غير صحيحة.

يذكر أن رغد استعرضت خلال اللقاء ذكرياتها عن علاقة والدها بـ"عزة الدوري" الذي شغل منصب نائب الرئيس لبلادها خلال فترة حكم والدها.

https://twitter.com/alarabiya_shows/status/1362797340986400769?s=12

Time واتساب
العراق
صدام حسين
رغد
عزة الدوري

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الثار الثار .. الموت ولا العاار .. .. هذا مايقوله الاسد المهاجم ..
عادل عبدالحي حمزة
تمام
عادل عبدالحي حمزة
أستاذة أميرة ماهي الكلمات الأصلية للحروف SUV فعلاً معلومة أريد معرفتها
ابو محمد 😎 ✍️
طيب يارغد الرغوده .. الله يوفقكم ويرزقكم باالعوده ..
abdul
الجد الله الله عليه. بشرع هذا البلد الناس محمية بالتعديل الخامس للدستور الامركي الذي يعني أنه ليس على الناس أن يكشفوا للشرطة أي معلومات قد تؤدي إلى اعتقالهم أو مقاضاتهم. ( شرح للمادة الخامسة من التعديل حسب ويكي ).. ما احوجنا لمثل هذه الحماية الدستورية في بلادنا العربية والاسلامية المشهود لها عالميا بعدالتها ونزاهتها وديموقراطيتها واحترامها لحقوق الانسان العربي/ المسلم .

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