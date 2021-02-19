مبولحي يشارك في تدريبات الاتفاق بعد غياب 6 أسابيع

طلال الغامدي (صدى):
قام الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، بإجراء التدريبات المقامة على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق، تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي بعد عودته من الرياض.
وشارك في التدريب الحارس الجزائري وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رايس مبولحي بعد أن أنهى برنامجه الإعدادي.
وتضمنت التدريبات تمارين استرجاعية للمجموعة التي خاضت مواجهة الهلال، فيما أدى بقية اللاعبين تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.