مصرع وإصابة 17 شخصًا في حادث مروع بطريق جدة_مكة

مكة المكرمة (صدى):
وقع تصادم حافلة مع مركبة، بعد كوبري الحرس باتجاه مكة المكرمة للقادم من جدة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 16 آخرون.
وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات 997 تلقّت بلاغًا عن حادث تصادم حافلة مع مركبة ظهر اليوم الجمعة، نتيجة السرعة الزائدة، وكانت الإصابات مختلفة، قُدِّمت لها العناية الطبية من قبل الفرق الإسعافية.
وأضاف: خمس فرق إسعافية باشرت الحادث، بتواجد القائد الميداني معتز الباشا بالموقع؛ حيث تم نقل 15 مصابًا بينهم حالتان خطيرتان، وبقية الحالات متوسطة الخطورة، نقلت إلى أقرب منشأة صحية، فيما عولجت حالة واحدة بالموقع.