3 أندية تتنافس على ضم لاعب النصر

نواف السالم (صدى):
أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن صراعًا ثلاثيًا انطلق للظفر بخدمات يحيى الشهري لاعب وسط النصر الذي أصبح قريبًا من الرحيل عنه بعد خروجه من الحسابات الفنية، بحسب جول.
كان اللاعب محط اهتمام عدد من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي وكذلك الشتوي، لكن إدارة النصر رفضت التخلي عنه إلا بالتنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي أو الانتقال لصفوف الاتحاد مع الثنائي عبد العزيز الجبرين وحمد آل منصور.
وقام النصر بالضغط على اللاعب للموافقة على سحب رقم 8 منه ومنحه للوافد الجديد عبد المجيد الصليهم، لكن الشهري تمسك بموقفه المتمثل في رفضه أي حلول سوى توقيع مخالصة مالية مع النادي ومن ثم البحث عن مستقبله في نادٍ آخر.