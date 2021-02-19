الأعداد السابقة للصحيفة

3 أندية تتنافس على ضم لاعب النصر

Time منذ 11 دقيقة
Views 1477
3 أندية تتنافس على ضم لاعب النصر

نواف السالم (صدى):
أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن صراعًا ثلاثيًا انطلق للظفر بخدمات يحيى الشهري لاعب وسط النصر الذي أصبح قريبًا من الرحيل عنه بعد خروجه من الحسابات الفنية، بحسب جول.

كان اللاعب محط اهتمام عدد من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي وكذلك الشتوي، لكن إدارة النصر رفضت التخلي عنه إلا بالتنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي أو الانتقال لصفوف الاتحاد مع الثنائي عبد العزيز الجبرين وحمد آل منصور.

وقام النصر بالضغط على اللاعب للموافقة على سحب رقم 8 منه ومنحه للوافد الجديد عبد المجيد الصليهم، لكن الشهري تمسك بموقفه المتمثل في رفضه أي حلول سوى توقيع مخالصة مالية مع النادي ومن ثم البحث عن مستقبله في نادٍ آخر.

Time واتساب
النصر
يحيى الشهري
مخالصة مالية
جول

أحدث التعليقات

abdul
الوقود*
abdul
ماشاء الله! سْنُومان في السعودية . بس نفسي اشوف هذول النحسين تبع اسطورة الإحترار العالمي يخرجون من شرانقهم ويعترفون ان اهلاع / إرهاب الناس بالانحباس الحراري لم يكن مبنيا على اسس علمية ، بل مجرد تكهنات بريئة لاشعار الناس بمخاطر قد تحدث من الاسراف في احراق القود في احسن النية ، او بنية سيئة كان هدفها مجرد خديعة لجمع الاموال لإرباح مؤسساتهم وجمعياتهم الغير ربحية كما يسمُّونها.
ناصح
حسب ماكتبه ع.س.ع.(ودحدر الفقر إلى البدروم جهزو الطوبة علشان نحجر للبعراوية لا يسقطون من آخر السلم )🤣🤣الفاض سوقيه وتدل على مركز كاتبها العقليه ويدعي انه رياضي .حمقا ويعلمون الجمهور الحماقه,,احرث ياثور اوعلى قرنك اترابه
ناصح
حسب ماكتبه ع.س.ع.(ودحدر الفقر إلى البدروم جهزو الطوبة علشان نحجر للبعراوية لا يسقطون من آخر السلم )🤣🤣الفاض سوقيه وتدل على مركز كاتبها العقليه ويدعي انه رياضي .حمقا ويعلمون الجمهور الحماقه,,احرث ياثور اوعلى قرنك اترابه
محمد العالمي
اترك عنك الكلام قال نصراوي عشان لعب كم مباره وما ينفع ورمينه وحاقد حمدالله جبناه مصاب وتعالج وكل واحد يتمناه بس الزعيق نفسهم يخرج من النصر عشان عشان ياخذونه

أخر الأخبار

3 أندية تتنافس على ضم لاعب النصر
3 أندية تتنافس على ضم لاعب النصر
Time منذ 11 دقيقة Views 1477
أهم شيء تصور مع الخيل
أهم شيء تصور مع الخيل
Time منذ 15 دقيقة Views 257
نصيحة للمتزوجات
نصيحة للمتزوجات
Time منذ 16 دقيقة Views 259
جندي جاب العيد
جندي جاب العيد
Time منذ 17 دقيقة Views 338
بالصور .. موعد اقتران القمر والثريا بقران "تاسع"
بالصور .. موعد اقتران القمر والثريا بقران "تاسع"
Time منذ 20 دقيقة Views 1410
إيقاف الإعلامي تامر أمين وإحالته للتحقيق
إيقاف الإعلامي تامر أمين وإحالته للتحقيق
Time منذ 51 دقيقة Views 703
سخرية هبة وعايض على اسم متابعة !
سخرية هبة وعايض على اسم متابعة !
Time منذ ساعة Views 775
راح حلاله في الثلوج
راح حلاله في الثلوج
Time منذ ساعة Views 603
هذا اللى يقولك أهان الخصم
هذا اللى يقولك أهان الخصم
Time منذ ساعة Views 694
غياب الفرج والمعيوف عن مران الهلال
غياب الفرج والمعيوف عن مران الهلال
Time منذ ساعة Views 2193