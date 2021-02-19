الأعداد السابقة للصحيفة

ربيع طريف وخيار بين البر والبحيرات الطبيعية ( فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1892
Comment 1
ربيع طريف وخيار بين البر والبحيرات الطبيعية ( فيديو)

نايف السالم (صدى):
تشهد محافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية أجواء ربيعية تجذب محبي التخييم في الربيع لوجود براري جميلة وسهلة لزوار المحافظة لما تتمتع به من جمال .

يحرص بعض المتنزهين من الجلوس بالقرب من سد طريف الذي يحتجز المياه والاستمتاع بقضاء أوقات جميلة خلال فترة النهار نظرا لاعتدال الجو فيها .

كما توجد بالقرب من منطقة السد تجمع لمياه الأمطار تمتد لعدة كيلو مترات شكلت بحيرة مائية  تعرف بالخبراء تجذب العائلات .

وأظهر مقطع فيديو جمال ساحر آخاذ، وكثبان رملية ذهبية مذهلة وفريدة من نوعها، وسماء صافية تجذب الزوار.

وبين الفيديو قيام الزوار بالرحلات البرية والتخييم وتأمل النجوم ليلا، حيث تتميز السماء بالصفاء الشديد، كما يتيح المكان لزائرية الاسترخاء على ضفاف البحر ورماله والغوص فيه

Time واتساب
البر
طريف
الأمطار
الربيع
التخييم
البحيرات الطبيعية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الثار الثار .. الموت ولا العاار .. .. هذا مايقوله الاسد المهاجم ..
عادل عبدالحي حمزة
تمام
عادل عبدالحي حمزة
أستاذة أميرة ماهي الكلمات الأصلية للحروف SUV فعلاً معلومة أريد معرفتها
ابو محمد 😎 ✍️
طيب يارغد الرغوده .. الله يوفقكم ويرزقكم باالعوده ..
abdul
الجد الله الله عليه. بشرع هذا البلد الناس محمية بالتعديل الخامس للدستور الامركي الذي يعني أنه ليس على الناس أن يكشفوا للشرطة أي معلومات قد تؤدي إلى اعتقالهم أو مقاضاتهم. ( شرح للمادة الخامسة من التعديل حسب ويكي ).. ما احوجنا لمثل هذه الحماية الدستورية في بلادنا العربية والاسلامية المشهود لها عالميا بعدالتها ونزاهتها وديموقراطيتها واحترامها لحقوق الانسان العربي/ المسلم .

أخر الأخبار

بالفيديو .. ريم عبدالله ترتدي الحجاب بعد ضجة رقصها
بالفيديو .. ريم عبدالله ترتدي الحجاب بعد ضجة رقصها
Time منذ 4 دقائق Views 139
ملياردير سعودي يقترب من شراء نادي مارسيليا الفرنسي
ملياردير سعودي يقترب من شراء نادي مارسيليا الفرنسي
Time منذ 13 دقيقة Views 1490
ضبط شخص قاد شاحنة بسرعة عالية معرضاً الآخرين للخطر بعسير
ضبط شخص قاد شاحنة بسرعة عالية معرضاً الآخرين للخطر بعسير
Time منذ 22 دقيقة Views 1354
ربيع طريف
ربيع طريف
Time منذ 23 دقيقة Views 261
بالفيديو.. أستاذ طب نفسي: اكتئاب ما بعد الولادة يصيب الرجال مثل النساء
بالفيديو.. أستاذ طب نفسي: اكتئاب ما بعد الولادة يصيب الرجال مثل النساء
Time منذ 31 دقيقة Views 1471
مبولحي يشارك في تدريبات الاتفاق بعد غياب 6 أسابيع
مبولحي يشارك في تدريبات الاتفاق بعد غياب 6 أسابيع
Time منذ 39 دقيقة Views 1435
حفل زفاف عائلة خليجية مع مغربية
حفل زفاف عائلة خليجية مع مغربية
Time منذ 43 دقيقة Views 496
لقطات قديمة وحصرية لنادي الشباب عام 1992م
لقطات قديمة وحصرية لنادي الشباب عام 1992م
Time منذ 44 دقيقة Views 324
أسد يهاجم امرأة امام زوجها
أسد يهاجم امرأة امام زوجها
Time منذ 44 دقيقة Views 443
بالفيديو .. رغد صدام حسين توضح حقيقة وجود شقيق لها لم يعلن عنه
بالفيديو .. رغد صدام حسين توضح حقيقة وجود شقيق لها لم يعلن عنه
Time منذ 46 دقيقة Views 1938