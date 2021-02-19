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الحياة الفطرية تحذر من صيد الحيوانات البرية في 10 أماكن

Time منذ 30 دقيقة
Views 1504
الحياة الفطرية تحذر من صيد الحيوانات البرية في 10 أماكن

الرياض (صدى):
وجهت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تحذير من صيد الحيوانات الفطرية البرية بعدة أماكن.

وقال المركز أن المادة الخامسة ‎لللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية تحظر الصيد داخل حدود الحرمين الشريفين و داخل حدود المدن والقرى، وداخل حدود الأماكن المصنفة تراثية و داخل حدود المناطق العامة و الفرعية إلى مسافة 2 كيلومتر منها، و داخل حدود المناطق المعلنة كمناطق محمية

كما حذرت من الصيد داخل حدود كافة أراضي الغطاء النباتي ومنطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود

الطرقات العامة والفرعية إلى مسافة 2 کیلومتر منها

حرم الشاطئ و الشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة بعرض ۲۰ کیلومتر.

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صيد
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
الحيوانات الفطرية البرية

أحدث التعليقات

برق امصحا
فحص ماقبل الزواااج هههههههه
الوفا طبعي
بصراحه المخرج فنااااان 😄😄😄
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا

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