سرور لإدارة النصر: أدخلوا اللاعبين بمعسكر والإ سنندم

نواف السالم (صدى):
وجه نجم نادي النصر والمنتخب الوطني السابق، هاشم سرور، نصيحة لمجلس إدارة النادي، عقب الخسارة أمام القادسية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ19 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال سرور عبر"تويتر": لتجاوز القادم وماتخفي الأيام، أفضل (( وعاجل )) ادخال اللاعبين بمعسكر، من السبت لنهاية مباراة الهلال على الأقل، لضمان فرض برنامج لياقي انضباطي على اللاعبين وإلا سنندم يوم المباراة".
ومن المقرر أن يواجه النصر، الهلال في "ديربي الرياض" يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.