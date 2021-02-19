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ميكالي يسعى لتجهيز المعيوف قبل مواجهة النصر

Time منذ 37 دقيقة
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ميكالي يسعى لتجهيز المعيوف قبل مواجهة النصر

ماجد محمد (صدى):
أفادت مصادر أن المدير الفني للهلال، البرازيلي روجيرو ميكالي، يسعى للاستفادة من جميع أوراق فريقه خلال المواجهة المرتقبة في الديربي أمام النصر، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت مصادر أن ميكالي يجهز حارس الهلال، عبدالله المعيوف بعد عودته للتدريبات، من أجل الاعتماد على خدماته في ديربي الرياض أمام النصر، مشيرا إلى أن اللاعب سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية مساء الغد بعدما غاب طوال الفترة الماضية لتعرضه لإصابة في العضلة الضامة، بحسب الرياض.

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النصر
الهلال
المعيوف
ميكالي

أحدث التعليقات

الرمز
من قبله انتم ضمك حسره على قلوبكم قويه والجايات اكثر ونتظر,,,,,
رااايق
توهق المصري باللهجة **** أعتقد أنه يسحب انها تتكلم برازيلي *** هههههههههههههههه
رااايق
هههههههههههههههههههه
الزعيم العالمي
يقصد معنوبي يحبون اكل العنب بس الفقر ما نق الهم نق نق ويلعبون كويس
عادل عبدالحي حمزة
congratulations

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