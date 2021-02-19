ريال مدريد يفقد بنزيما قبل مواجهة بلد الوليد

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية عن تعرض الفرنسي كريم بنزيما للإصابة وغيابه عن ريال مدريد في اللقاءات الأسبوع المقبل، لينضم إلى القائمة الطويلة من الغيابات.
وأوضحت التقارير أن بنزيما تعرض لكدمة قوية في مباراة فالنسيا الأخيرة وغاب عن تدريبات ريال مدريد صباح الجمعة.
وأضافت أن مشاركة بنزيما أمام بلد الوليد مساء السبت تبدو مستبعدة، وأن احتمالات لحاقه بلقاء أتالانتا منتصف الأسبوع بدوري الأبطال تبدو صعبة.
يذكر أن ريال مدريد يعاني من نقص حاد في الصفوف بسبب الإصابات التي ضربت سيرخيو راموس، رودريجو، إيدين هازارد، مارسيلو، فيديريكو فالفيريدي، وأخيراً داني كاربخال.