بالفيديو.. نائبة جمهورية تستعرض أسلحة خلفها في اجتماع رسمي

واشنطن (صدى):
أثارت نائبة جمهورية في الكونغرس الأميركي جدلا واسعا بعد ظهورها خلال اجتماع لإحدى اللجان الخميس عبر تطبيق زووم، وخلفها مجموعة من الأسلحة النارية.
وبين فيديو لورين بوبيرت مع مجموعة أخرى من المشرعين في اجتماع تنظيمي للجنة الموارد الطبيعية ، وخلفها رفوف كتب وُضِعت عليها 3 بنادق على الأقل ومسدس.
وعلقت النائبة الديمقراطية في اللجنة كايتي بورتر على المشهد عبر تويتر: "كنت أظن دائماً أن أطباقي المتسخة المتراكمة التي تتجمع فيها البكتيريا هي أخطر ما قد يظهر في خلفية زووم".
وقال حساب زووم رايتِر على تويتر الذي يراقب خلفيات المشاركين على تطبيق زووم، تغريدة أشارت إلى الخلفية غير العادية التي استخدمتها بوبيرت، الأم لأربعة أطفال. أن "التخزين غير الآمن للسلاح ليس دعابة"، لترد بوبيرت بتغريدة أخرى: "من قال إن هذا مخزن، هذه البنادق جاهزة للاستخدام".