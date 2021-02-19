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بالفيديو.. نائبة جمهورية تستعرض أسلحة خلفها في اجتماع رسمي

Time منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. نائبة جمهورية تستعرض أسلحة خلفها في اجتماع رسمي

واشنطن (صدى):
أثارت نائبة جمهورية في الكونغرس الأميركي جدلا واسعا بعد ظهورها خلال اجتماع لإحدى اللجان الخميس عبر تطبيق زووم، وخلفها مجموعة من الأسلحة النارية.

وبين فيديو لورين بوبيرت مع مجموعة أخرى من المشرعين في اجتماع تنظيمي للجنة الموارد الطبيعية ، وخلفها رفوف كتب وُضِعت عليها 3 بنادق على الأقل ومسدس.

وعلقت النائبة الديمقراطية في اللجنة كايتي بورتر على المشهد عبر تويتر: "كنت أظن دائماً أن أطباقي المتسخة المتراكمة التي تتجمع فيها البكتيريا هي أخطر ما قد يظهر في خلفية زووم".

وقال حساب زووم رايتِر على تويتر الذي يراقب خلفيات المشاركين على تطبيق زووم، تغريدة أشارت إلى الخلفية غير العادية التي استخدمتها بوبيرت، الأم لأربعة أطفال. أن "التخزين غير الآمن للسلاح ليس دعابة"، لترد بوبيرت بتغريدة أخرى: "من قال إن هذا مخزن، هذه البنادق جاهزة للاستخدام".

Time واتساب
أسلحة
اجتماع
الكونغرس الأميركي
تطبيق زووم
نائبة جمهورية

أحدث التعليقات

abdul
الوقود*
abdul
ماشاء الله! سْنُومان في السعودية . بس نفسي اشوف هذول النحسين تبع اسطورة الإحترار العالمي يخرجون من شرانقهم ويعترفون ان اهلاع / إرهاب الناس بالانحباس الحراري لم يكن مبنيا على اسس علمية ، بل مجرد تكهنات بريئة لاشعار الناس بمخاطر قد تحدث من الاسراف في احراق القود في احسن النية ، او بنية سيئة كان هدفها مجرد خديعة لجمع الاموال لإرباح مؤسساتهم وجمعياتهم الغير ربحية كما يسمُّونها.
ناصح
حسب ماكتبه ع.س.ع.(ودحدر الفقر إلى البدروم جهزو الطوبة علشان نحجر للبعراوية لا يسقطون من آخر السلم )🤣🤣الفاض سوقيه وتدل على مركز كاتبها العقليه ويدعي انه رياضي .حمقا ويعلمون الجمهور الحماقه,,احرث ياثور اوعلى قرنك اترابه
ناصح
حسب ماكتبه ع.س.ع.(ودحدر الفقر إلى البدروم جهزو الطوبة علشان نحجر للبعراوية لا يسقطون من آخر السلم )🤣🤣الفاض سوقيه وتدل على مركز كاتبها العقليه ويدعي انه رياضي .حمقا ويعلمون الجمهور الحماقه,,احرث ياثور اوعلى قرنك اترابه
محمد العالمي
اترك عنك الكلام قال نصراوي عشان لعب كم مباره وما ينفع ورمينه وحاقد حمدالله جبناه مصاب وتعالج وكل واحد يتمناه بس الزعيق نفسهم يخرج من النصر عشان عشان ياخذونه

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