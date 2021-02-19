فؤاد أنور: النصر سبب تراجع مستوى الشباب

ماجد محمد (صدى):
قال فؤاد أنور، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم السابق، أن سبب خسارة فريقه أمس الأول أمام الفتح بهدفين مقابل هدف، هو شعور اللاعبين بسهولة المباراة قبل بدايتها، بسبب فوزهم على النصر في الجولة السابقة.
وأوضح أنور: "الفوز على النصر ساهم في تراجع مستوى بعض اللاعبين في مباراة الفتح، وكان سببًا في خروج الفريق بالخسارة من الفتح على أرض ملعب الشباب في الرياض، والشباب ما زال في صدارة الترتيب رغم الخسارة"، بحسب الرياضية
وأضاف "على اللاعبين مراجعة حساباتهم، والعودة إلى المستوى المعروف عنهم، وتحقيق الانتصارات في الجولات المقبلة".