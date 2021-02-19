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فؤاد أنور: النصر سبب تراجع مستوى الشباب

Time منذ ساعة
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فؤاد أنور: النصر سبب تراجع مستوى الشباب

ماجد محمد (صدى):
قال فؤاد أنور، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم السابق، أن سبب خسارة فريقه أمس الأول أمام الفتح بهدفين مقابل هدف، هو شعور اللاعبين بسهولة المباراة قبل بدايتها، بسبب فوزهم على النصر في الجولة السابقة.

وأوضح أنور: "الفوز على النصر ساهم في تراجع مستوى بعض اللاعبين في مباراة الفتح، وكان سببًا في خروج الفريق بالخسارة من الفتح على أرض ملعب الشباب في الرياض، والشباب ما زال في صدارة الترتيب رغم الخسارة"، بحسب الرياضية

وأضاف "على اللاعبين مراجعة حساباتهم، والعودة إلى المستوى المعروف عنهم، وتحقيق الانتصارات في الجولات المقبلة".

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
سبحان الله، بعض الناس وطريقته في النوم، كنه طايح من السقف على ظهره..
زاير
العقوبه والغرامه هذه هو التغول والتنمر استغلال السلطه في امر تافه .
د محمد ماجد بخش
هل يقرأ مسؤولو البحث العلمي صحيفة صدى الإلكترونية ( طبعا هنا لا استطيع أن أسميها صحيفة صدى المغناطيسية إلا إن أجابوني عبرها وطيبوا خاطري وداووا جراحي
عنتر فاضي جيبه
للاسف اتفق معك ..
د محمد ماجد بخش
المسألة بقرار سعودي ليست ترتيب الكترونات ولا ترتيب بروتونات في داخل الذرة بل تمثيل ترتيب ذرات حول الذرة بمعامل فراغي مغناطيسي مرتبط بوحدة ثبات مجموع الذرات المكافئة حول ذرة العنصر وما يعادلها من عدد ذرات العناصر وفق النوع الممثل بالعدد الذري إذا هو عدد يمثل ثقالة العنصر العددية في الفراغ الكهرومغناطيسي وعوضني الله على كل المواقف والإهانات المتكررة من كافة الطبقات الأكاديمية أقول غير المعنية بجمال البحث ورونقه ودقته وزمانه وآلياته وطرائفه وطرائقه ووزنه وزمنه وجهوده وأجهزته وإجهاده ومصاريفه وتضحياته التي قذفت بها مع باحثها في :هيلوكوست" محرقة النارية الأكاديمية الحديثة

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