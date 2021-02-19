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ولي العهد يرعى سباق كأس السعودية 2021 غداً

Time منذ ساعة
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ولي العهد يرعى سباق كأس السعودية 2021 غداً

الرياض (صدى):
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ــ، مساء يوم غدٍ السبت ، حفل السباق العالمي الأغلى "كأس السعودية 2021 " في نسخته الثانية ، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية بالرياض.

ويشارك في البطولة التي تعد أغلى سباق للخيل في العالم بجوائز بلغت 5 , 30 مليون دولار أمريكي أبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم ، حيث يبلغ إجمالي الجياد المشاركة في ميدان الملك عبد العزيز 77 جوادًا عالمياً من 13 دولة، بجائزته المالية البالغة 20 مليون دولار أمريكي للمركز الأول.

ويتقدم الخيل المشاركة في حفل السباق "ماكسيموم سيكورتي" و"بن بطل" و"ميدنايت بيسو" و"ماتشو جوستو" و"تيسايتوس"، تحت إشراف أفضل المدربين على المستوى العالمي، أمثال الأمريكي "بوب بافرت" والبريطاني "جون جوسدن" والأمريكي "ستيفن اسموسن", ومواطنه "براد كوكس" والمدربين الوطنيين عبدالله بن مشرف وشالح العضياني.

وثمن صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رعاية سمو ولي العهد لهذه الفعالية العالمية الأغلى التي تُقام على أرض المملكة للعام الثاني، وذلك في إطار حرص سموه لأن تكون المملكة وجهة الرياضات العالمية وذلك وفق برامج رؤية المملكة 2030 .

وقال: " أصبح كأس السعودية محط اهتمام ومتابعة محبي الفروسية من مختلف دول العالم ، ونلاحظ ذلك من خلال حجم المشاركة في النسخة الثانية التي تشهد وجوداً لأبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم ".

ورفع سمو رئيس هيئة الفروسية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله - على ما يجده القطاع الرياضي بشكل عام و الفروسية" بشكل خاص من دعم واهتمام، مثمناً في هذا الصدد ما يلقاه نادي سباقات الخيل من دعم ومتابعة واهتمام من القيادة الرشيدة للارتقاء بهذه الرياضة وإظهارها بالصورة المتميزة في جميع المجالات.

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ولي العهد
سباق
كأس السعودية 2021

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
سبحان الله، بعض الناس وطريقته في النوم، كنه طايح من السقف على ظهره..
زاير
العقوبه والغرامه هذه هو التغول والتنمر استغلال السلطه في امر تافه .
د محمد ماجد بخش
هل يقرأ مسؤولو البحث العلمي صحيفة صدى الإلكترونية ( طبعا هنا لا استطيع أن أسميها صحيفة صدى المغناطيسية إلا إن أجابوني عبرها وطيبوا خاطري وداووا جراحي
عنتر فاضي جيبه
للاسف اتفق معك ..
د محمد ماجد بخش
المسألة بقرار سعودي ليست ترتيب الكترونات ولا ترتيب بروتونات في داخل الذرة بل تمثيل ترتيب ذرات حول الذرة بمعامل فراغي مغناطيسي مرتبط بوحدة ثبات مجموع الذرات المكافئة حول ذرة العنصر وما يعادلها من عدد ذرات العناصر وفق النوع الممثل بالعدد الذري إذا هو عدد يمثل ثقالة العنصر العددية في الفراغ الكهرومغناطيسي وعوضني الله على كل المواقف والإهانات المتكررة من كافة الطبقات الأكاديمية أقول غير المعنية بجمال البحث ورونقه ودقته وزمانه وآلياته وطرائفه وطرائقه ووزنه وزمنه وجهوده وأجهزته وإجهاده ومصاريفه وتضحياته التي قذفت بها مع باحثها في :هيلوكوست" محرقة النارية الأكاديمية الحديثة

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