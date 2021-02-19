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بالفيديو.. قانوني يوضح عقوبة العنصرية والتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. قانوني يوضح عقوبة العنصرية والتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الرياض (صدى):
أكد محمد التمياط - محامي ومستشار قانوني‏‎ أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يجرم التنمر والعنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح التمياط أن الأفعال والأقوال التي تحتوي على إساءة لأي شخص وعنصرية وتنمر عبر السوشيال ميديا تجرم قانونيا، حيث إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يجرم هذه الأفعال متي كان فيها إساءة للأشخاص ويمكن للشخص أن يتقدم للجهات المختصة

وأشار القانوني أن " الشخص يحق له توثيق الفعل أو التصرف الذي يحتوي على سب أو قذف ويتقدم به للجهات المعنية كدليل، ونشرها تعتبر جريمة"

وأكد أن عقوبة العنصرية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
سبحان الله، بعض الناس وطريقته في النوم، كنه طايح من السقف على ظهره..
زاير
العقوبه والغرامه هذه هو التغول والتنمر استغلال السلطه في امر تافه .
د محمد ماجد بخش
هل يقرأ مسؤولو البحث العلمي صحيفة صدى الإلكترونية ( طبعا هنا لا استطيع أن أسميها صحيفة صدى المغناطيسية إلا إن أجابوني عبرها وطيبوا خاطري وداووا جراحي
عنتر فاضي جيبه
للاسف اتفق معك ..
د محمد ماجد بخش
المسألة بقرار سعودي ليست ترتيب الكترونات ولا ترتيب بروتونات في داخل الذرة بل تمثيل ترتيب ذرات حول الذرة بمعامل فراغي مغناطيسي مرتبط بوحدة ثبات مجموع الذرات المكافئة حول ذرة العنصر وما يعادلها من عدد ذرات العناصر وفق النوع الممثل بالعدد الذري إذا هو عدد يمثل ثقالة العنصر العددية في الفراغ الكهرومغناطيسي وعوضني الله على كل المواقف والإهانات المتكررة من كافة الطبقات الأكاديمية أقول غير المعنية بجمال البحث ورونقه ودقته وزمانه وآلياته وطرائفه وطرائقه ووزنه وزمنه وجهوده وأجهزته وإجهاده ومصاريفه وتضحياته التي قذفت بها مع باحثها في :هيلوكوست" محرقة النارية الأكاديمية الحديثة

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