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بالفيديو.. بدء التطعيم بلقاح أكسفورد أسترازينيكا في جدة

Time منذ 18 دقيقة
Views 1405
بالفيديو.. بدء التطعيم بلقاح أكسفورد أسترازينيكا في جدة

جدة (صدى):
بدأت حملة التطعيمات بلقاح أكسفورد أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد في جدة.

وذكر تقرير تلفزيوني لقناة " الالإخبارية إنه تم افتتاح 9 مراكز داخل جدة، 103 غرفة للتطعيم باللقاح اليوم الجمعة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أجازت استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد- 19) الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وجاءت إجازة "الهيئة" استخدام اللقاح والسماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمتْ مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وبناءً عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح "أسترازينيكا" وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك كما ستقوم "الهيئة" بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه.

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جدة
لقاح
تطعيم
أكسفورد أسترازينيكا

أحدث التعليقات

اهلاووووووي
مره مافيها الا الموت هههههههههههههههههههه
abdul
التي عاملة نفسها دِيجَي وتتنطنط بالشعر الملون هي هي، لأنو مافيه احد غيرها .
algernaas4
الله يغفر له ويرحمه ويتقبله من عباده الصالحين ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنه ويغفر لوالدي وجميع موتى المسلمين
عادل عبدالحي حمزة
الله يرحمه
ابو علي
شي طيب موقعها ممتاز أفضل من السابق

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