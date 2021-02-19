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بالفيديو.. الشتري يوضح حكم قتل قطة تتعذب من الألم بـ "موت الرحمة"

Time منذ 48 دقيقة
Views 1860
بالفيديو.. الشتري يوضح حكم قتل قطة تتعذب من الألم بـ "موت الرحمة"

علي القحطاني (صدى):
أوضح الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء حكم قتل قطة ميؤوس من حالتها وتتعذب من الألم بموت الرحمة.

قال الشتري: "من الصفات الحميدة الرحمة ، فإذا كان الإنسان رحيم بغيره كان ذلك من أسباب رحمة الله به,وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء )",ومن ذلك أن يرحم الإنسان الحيوانات.

وأوضح أن "هناك فرق بين إعطاء الإبرة للإنسان واعطائها للحيوان، في حال إعطائها للإنسان معناها أن يقطع عمله وبالتالي لايكون معه حسنات مستمرة

ام إذا لم يعطى الإبرة فيمكن أن يتوب أو يرد الحقوق لأصحابها ويمكن أن يذكر الله ويعبد ".

وأضاف " هذه المعاني لاتوجد في الحيوان فبالتالي إعطاء الحيوان الإبرة راحة له إذا كان يتأذي ويتألم من مرضه"، مشيرا إلى أنه لا حرج في ذلك.

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أحدث التعليقات

اهلاووووووي
مره مافيها الا الموت هههههههههههههههههههه
abdul
التي عاملة نفسها دِيجَي وتتنطنط بالشعر الملون هي هي، لأنو مافيه احد غيرها .
algernaas4
الله يغفر له ويرحمه ويتقبله من عباده الصالحين ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنه ويغفر لوالدي وجميع موتى المسلمين
عادل عبدالحي حمزة
الله يرحمه
ابو علي
شي طيب موقعها ممتاز أفضل من السابق

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