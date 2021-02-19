أندية الدوري الإنجليزي تواجه أزمة كبيرة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بريطانية، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ستدخل في خلاف مع لاعبيها البارزين من ناحية والحكومة البريطانية من ناحية أخرى.
وجاء ذلك نظرا لوجود نية لعدم استثناء اللاعبين من قواعد الحجر الصحي الصارمة لكوفيد-19 عندما تقام تصفيات كأس العالم 2021 في جميع أنحاء العالم الشهر المقبل.
وذكرت التقارير أن أندية الدوري الممتاز تستعد لتقديم التماس لمجلس الوزراء للحصول على إعفاء خاص من القواعد التي تحكم دول ”القائمة الحمراء“، التي ظهر فيها سلالات أكثر خطورة من فيروس كورونا.
وتتضمن هذه القائمة دولا في أمريكا الجنوبية مثل البرازيل وكولومبيا والأرجنتين، بالإضافة إلى البرتغال، وهذه الدول تضم عشرات من لاعبي الدوري الإنجليزي.
وأشارت التقارير أن اللاعبين أبلغوا أنديتهم برغبتهم في السفر إلى بلادهم للدفاع عن قميص منتخباتهم الوطنية، مما يعني أنهم سيخضعون للحجر الصحي عند العودة مثل أي شخص آخر، ولن يكون أي منهم متاحًا لخوض المباريات لمدة 10 أيام بعد العودة.
وقال مصدر في وزارة الداخلية : ”القواعد موجودة نظرا لوجود سبب ما لوجودها“، مضيفا”هذه القيود موجودة بسبب خطورة الموقف وخطر انتشار سلالات جديدة من الفيروس“.