الأعداد السابقة للصحيفة

الجمارك توضح إجراءات استيراد الأسلحة البيضاء بجميع أنواعها

Time منذ 43 دقيقة
Views 1575
Comment 1
الجمارك توضح إجراءات استيراد الأسلحة البيضاء بجميع أنواعها

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، إجراءات استيراد دراجة نارية، والأسلحة البيضاء بجميع أنواعها.

وذكرت الهيئة : إجراءات استيراد دراجة نارية إذا كانت أقل من 150cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، وإذا كانت أكثر من 150cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة المواصفات والمقاييس ولا يسمح بدخولها بدون رقم هيكل.

وأشارت الجمارك إلى أن الرسوم الجمركية للدراجة النارية هي 5%. .

وأضافت أنه يُسمح باستيراد الأسلحة البيضاء بجميع أنواعها للأفراد على أن تكون ذات طابع شخصي، أما بالنسبة للشركات فيشترط وجود سجل تجاري بنفس النشاط.

 

Time واتساب
الجمارك
الأسلحة البيضاء
الهيئة العامة للجمارك

أحدث التعليقات

اهلاووووووي
مره مافيها الا الموت هههههههههههههههههههه
abdul
التي عاملة نفسها دِيجَي وتتنطنط بالشعر الملون هي هي، لأنو مافيه احد غيرها .
algernaas4
الله يغفر له ويرحمه ويتقبله من عباده الصالحين ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنه ويغفر لوالدي وجميع موتى المسلمين
عادل عبدالحي حمزة
الله يرحمه
ابو علي
شي طيب موقعها ممتاز أفضل من السابق

أخر الأخبار

هذا اللى صدق مقرود
هذا اللى صدق مقرود
Time منذ 6 دقائق Views 208
لحظة ثوران بركان
لحظة ثوران بركان
Time منذ 10 دقائق Views 214
راح جواله مع العشاء
راح جواله مع العشاء
Time منذ 11 دقيقة Views 218
بالفيديو.. بدء التطعيم بلقاح أكسفورد أسترازينيكا في جدة
بالفيديو.. بدء التطعيم بلقاح أكسفورد أسترازينيكا في جدة
Time منذ 18 دقيقة Views 1390
شاهد.. شخص يعتدي على شاب بوحشية في شارع عام بجدة
شاهد.. شخص يعتدي على شاب بوحشية في شارع عام بجدة
Time منذ 28 دقيقة Views 2141
إغلاق 6 مساجد مؤقتاً بخمس مناطق
إغلاق 6 مساجد مؤقتاً بخمس مناطق
Time منذ 33 دقيقة Views 1642
صورتان نادرتان لـ الملك عبدالله بالعقال المقصب
صورتان نادرتان لـ الملك عبدالله بالعقال المقصب
Time منذ 38 دقيقة Views 2013
الجمارك توضح إجراءات استيراد الأسلحة البيضاء بجميع أنواعها
الجمارك توضح إجراءات استيراد الأسلحة البيضاء بجميع أنواعها
Time منذ 43 دقيقة Views 1575
بالفيديو.. الشتري يوضح حكم قتل قطة تتعذب من الألم بـ "موت الرحمة"
بالفيديو.. الشتري يوضح حكم قتل قطة تتعذب من الألم بـ "موت الرحمة"
Time منذ 47 دقيقة Views 1859
أندية الدوري الإنجليزي تواجه أزمة كبيرة
أندية الدوري الإنجليزي تواجه أزمة كبيرة
Time منذ 58 دقيقة Views 1719