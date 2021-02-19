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الدفاع المدني يحذر من استمرار الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1550
الدفاع المدني يحذر من استمرار الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة

الرياض (صدى):
دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد باستمرار وجود السحب الممطرة على عدد من مناطق المملكة يومي السبت والأحد المقبلين ، وتستمر السحب على مرتفعات مناطق ( نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية ) ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول .

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

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الدفاع المدني
المملكة
الأمطار

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الوضع مدحدر الله يصلح الحال
صالح الحريجي
ياليتنا ****نعتبر****من أن الدنيا****ممر وليست مقر*** أين هو الان ....االلهم انا نسألك الصبر على طاعتك و حسن الختام
e.alofi
للأسف الشديد المرور لاتهمه سلامة قائدي المركبات اكثر من اهتمامه في وضع المخالفات وجني الأرباح منها وهذا نعم أمر مؤسف جداً وسيء لأبعد الحدود 💔😔 يفترض أن إدارة المرور تنظر لسلامة قائدي المركبات وليس فرض عقوبات وانظمة صارمة عليهم لأنه في الأول والأخير لن نجد فائدة مرجوة من وضع المخالفات الصارمه ! يفترض أن يخفف سعر أسعار المخالفات المبالغ بها جداً فناس ليسوا سواسية بل هم طبقات هنالك الثري وهناك الوسط وهنالك الفقير والإنصاف الحقيقي هو وضع دراسة ذكية علمية ومكثفة لفهم كيف أن تحفز الناس لكي يكونوا ملتزمين في الطرقات بدون وضع مخالفات صارمه عليهم.
e.alofi
والله فكرة مو بطالة ي احمد 😹
e.alofi
اعوذ بالله وش هشروط اعوذ بالله تعجيزيه

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