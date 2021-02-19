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تحديد موعد مباراة الأخضر ضد اليمن

Time منذ 18 دقيقة
Views 1451
تحديد موعد مباراة الأخضر ضد اليمن

نواف السالم (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن جدول مباريات، الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة، لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وجاء المنتخب الوطني، في المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد 8 نقاط، من 4 مباريات، خلف أوزبكستان "المتصدر" بـ9 نقاطـ، من 5 مباريات، في الوقت الذي يأتي فيه المنتخب السنغافوري "ثالثًا" بـ7 نقاط، من 5 لقاءات.

واعتمد الاتحاد الآسيوي، لقاء المنتخب الوطني ضد اليمن، يوم 25 مارس المقبل، في ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك دون أي تغيير، رغم الأنباء المتداولة عن تأجيلها.

ويواجه المنتخب الأسترالي نظيره نيبال يوم 30 مارس المقبل، ضمن مباريات المجموعة الثانية، فيما يستضيف منتخب طاجيكستان نظيره المنغولي يوم 25 مارس المقبل، ضمن لقاءات المجموعة السادسة، فيما يستضيف المنخب المنغولي نظيره الياباني، يوم 30 مارس الجاري بنفس المجموعة.

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كأس العالم
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الاتحاد الآسيوي
كأس آسيا 2023

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الوضع مدحدر الله يصلح الحال
صالح الحريجي
ياليتنا ****نعتبر****من أن الدنيا****ممر وليست مقر*** أين هو الان ....االلهم انا نسألك الصبر على طاعتك و حسن الختام
e.alofi
للأسف الشديد المرور لاتهمه سلامة قائدي المركبات اكثر من اهتمامه في وضع المخالفات وجني الأرباح منها وهذا نعم أمر مؤسف جداً وسيء لأبعد الحدود 💔😔 يفترض أن إدارة المرور تنظر لسلامة قائدي المركبات وليس فرض عقوبات وانظمة صارمة عليهم لأنه في الأول والأخير لن نجد فائدة مرجوة من وضع المخالفات الصارمه ! يفترض أن يخفف سعر أسعار المخالفات المبالغ بها جداً فناس ليسوا سواسية بل هم طبقات هنالك الثري وهناك الوسط وهنالك الفقير والإنصاف الحقيقي هو وضع دراسة ذكية علمية ومكثفة لفهم كيف أن تحفز الناس لكي يكونوا ملتزمين في الطرقات بدون وضع مخالفات صارمه عليهم.
e.alofi
والله فكرة مو بطالة ي احمد 😹
e.alofi
اعوذ بالله وش هشروط اعوذ بالله تعجيزيه

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