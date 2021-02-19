تحديد موعد مباراة الأخضر ضد اليمن

نواف السالم (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن جدول مباريات، الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة، لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.
وجاء المنتخب الوطني، في المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد 8 نقاط، من 4 مباريات، خلف أوزبكستان "المتصدر" بـ9 نقاطـ، من 5 مباريات، في الوقت الذي يأتي فيه المنتخب السنغافوري "ثالثًا" بـ7 نقاط، من 5 لقاءات.
واعتمد الاتحاد الآسيوي، لقاء المنتخب الوطني ضد اليمن، يوم 25 مارس المقبل، في ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك دون أي تغيير، رغم الأنباء المتداولة عن تأجيلها.
ويواجه المنتخب الأسترالي نظيره نيبال يوم 30 مارس المقبل، ضمن مباريات المجموعة الثانية، فيما يستضيف منتخب طاجيكستان نظيره المنغولي يوم 25 مارس المقبل، ضمن لقاءات المجموعة السادسة، فيما يستضيف المنخب المنغولي نظيره الياباني، يوم 30 مارس الجاري بنفس المجموعة.