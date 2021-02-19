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بالفيديو.. مواطنة تبيع الشاي في برودة الشتاء من أجل ابنتها الكفيفة

Time منذ 33 دقيقة
Views 1793
بالفيديو.. مواطنة تبيع الشاي في برودة الشتاء من أجل ابنتها الكفيفة

الرياض (صدى):
روت المواطنة ” أم نورة” قصة بيعها بيع الشاي منذ 7 سنوات وتعرضها لبرودة الشتاء خلال ذلك من أجل ابنتها الكفيفة.

وقالت “أم نورة” في برنامج الراصد: “بدأت منذ سبع سنوات في بيع الشاي وكنت لاامتلك عربة، أما الآن فقد أهدتني واحدة يجزاها الله خير هذه العربة، ثم بدأت أزيد في المشروع وأضفت إليه الفطائر والحلى وبعض الأشياء الأخرى”

وأضافت أم نورة : “الحمد لله كل جيراني بالمكان طيبين وكل واحد يدور رزقه، لكن البلدية يقولون ممنوع المكان وهو صح ممنوع، والحل يقولون روحوا الحدائق، ولما ذهبت الحدائق وجدتها مسموح فيها بعربة أو عربتين فقط ووجدتها مليانة، و اضطررت للجلوس بالبيت”

وتابعت أن ابنتها كانت معاقة من الأول لكن كانت تمشي وتروح وتلعب، لكن بعد وفاة أبيها منذ 10 سنوات فقدت النظر، وأنا قلت يمكن من السمنة لأن كان وزنها 250 كيلو، وجائتني قناة MBC وعملوا حلقة وتم التبرع بالعملية، وبعد تسوية العملية، نزل وزنها إلى 60 كيلو ، لكن الآن تخاف تمشي ”

واختتمت: “أنا ليس لي دخل آخر غير هذا والضمان يمشي لي 1200 ريال، وأطلب من البلدية يعطوني ترخيص البيع على الرصيف” مشيرة أنها منذ عامين ونصف وهي تعمل من بعد الظهر حتى الواحدة ليلا.

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مواطنة
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كفيفة

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الوضع مدحدر الله يصلح الحال
صالح الحريجي
ياليتنا ****نعتبر****من أن الدنيا****ممر وليست مقر*** أين هو الان ....االلهم انا نسألك الصبر على طاعتك و حسن الختام
e.alofi
للأسف الشديد المرور لاتهمه سلامة قائدي المركبات اكثر من اهتمامه في وضع المخالفات وجني الأرباح منها وهذا نعم أمر مؤسف جداً وسيء لأبعد الحدود 💔😔 يفترض أن إدارة المرور تنظر لسلامة قائدي المركبات وليس فرض عقوبات وانظمة صارمة عليهم لأنه في الأول والأخير لن نجد فائدة مرجوة من وضع المخالفات الصارمه ! يفترض أن يخفف سعر أسعار المخالفات المبالغ بها جداً فناس ليسوا سواسية بل هم طبقات هنالك الثري وهناك الوسط وهنالك الفقير والإنصاف الحقيقي هو وضع دراسة ذكية علمية ومكثفة لفهم كيف أن تحفز الناس لكي يكونوا ملتزمين في الطرقات بدون وضع مخالفات صارمه عليهم.
e.alofi
والله فكرة مو بطالة ي احمد 😹
e.alofi
اعوذ بالله وش هشروط اعوذ بالله تعجيزيه

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