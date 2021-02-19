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توجيه عاجل من أمير عسير بتشغيل المدينة الصناعية الجديدة في محايل خلال 6 أشهر

Time منذ ساعة
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توجيه عاجل من أمير عسير بتشغيل المدينة الصناعية الجديدة في محايل خلال 6 أشهر

محمد بن طحيطح (صدى):
اصدر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال توجيها اليوم (الجمعة) بسرعة إيصال التيار الكهربائي لموقع المدينة الصناعية الجديدة في محايل عسير وتشغيلها خلال 6 أشهر.

وقالت إمارة عسير إن سمو الأمير أكد أنه لولا التنسيق الأفقي الإيجابي القائم بين الجهات لما أمكن تحديد وقت للانتهاء، فيما يمثل موقع المدينة الصناعية الجديدة أهمية في تحسين المشهد الحضري وحركة الاقتصاد في محايل عسير.

وأضافت أن فرع شركة الكهرباء في المحافظة أنه سيتم بدء تشغيل المدينة الصناعية الجديدة خلال ستة أشهر، وسيتم إغلاق الصناعية القديمة، فيما تجري دراسة موقعها ليكون مدينة تتوافق مع خطة تحسين المشهد الحضري الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة عسير وتنفذه أمانة المنطقة.

وأشارت إلى أنه خلال اجتماع مدير فرع شركة الكهرباء بمحايل عسير والمختصين في بلدية المحافظة، تمت التوصية خلاله بتوصيل كيبلين إلى المنطقة الصناعية، أحدهما أساسي والآخر للاحتياط، على أن ينجز العمل بنهاية شهر مارس القادم، فيما يتم تنفيذ التوصيلات الداخلية حسب التراخيص والتشغيل لكل ورشة.

كما تضمنت أن تركب شبكة مؤقتة وخمسة عدادات لخدمة الإنشاء خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع، إضافة إلى تسليم كامل الدراسات وأساس الطلب لشركة الكهرباء الأسبوع القادم، وتشكيل فريق عمل ميداني لمتابعة تنفيذ نتائج الاجتماع في الوقت المحدد لكل محور.

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عسير
محايل عسير
شركة الكهرباء
إمارة عسير
المدينة الصناعية
الأمير تركي بن طلال
المدينة الصناعية الجديدة

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الوضع مدحدر الله يصلح الحال
صالح الحريجي
ياليتنا ****نعتبر****من أن الدنيا****ممر وليست مقر*** أين هو الان ....االلهم انا نسألك الصبر على طاعتك و حسن الختام
e.alofi
للأسف الشديد المرور لاتهمه سلامة قائدي المركبات اكثر من اهتمامه في وضع المخالفات وجني الأرباح منها وهذا نعم أمر مؤسف جداً وسيء لأبعد الحدود 💔😔 يفترض أن إدارة المرور تنظر لسلامة قائدي المركبات وليس فرض عقوبات وانظمة صارمة عليهم لأنه في الأول والأخير لن نجد فائدة مرجوة من وضع المخالفات الصارمه ! يفترض أن يخفف سعر أسعار المخالفات المبالغ بها جداً فناس ليسوا سواسية بل هم طبقات هنالك الثري وهناك الوسط وهنالك الفقير والإنصاف الحقيقي هو وضع دراسة ذكية علمية ومكثفة لفهم كيف أن تحفز الناس لكي يكونوا ملتزمين في الطرقات بدون وضع مخالفات صارمه عليهم.
e.alofi
والله فكرة مو بطالة ي احمد 😹
e.alofi
اعوذ بالله وش هشروط اعوذ بالله تعجيزيه

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