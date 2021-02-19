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بالفيديو.. مراحل تصنيع كأس السعودية للفروسية

Time منذ ساعة
Views 1722
بالفيديو.. مراحل تصنيع كأس السعودية للفروسية

علي القحطاني (صدى):
كشف تقرير تلفزيوني مراحل تصميم وتصنيع كأس_السعودية التي سيتوّج بها بطل سباق الخيل الأغلى في العالم الذي يقام على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وذكر التقرير أن جاراد هاوس صمم الكثير من الجوائز على مدى 300 عام، حيث صنع العديد من الجوائز الشهيرة حول العالم وضمنها الكأس الأميركية والكأس المقدمة من رويا آسكوت، وفقًا لقناة " العربية ".

وأضاف أن العمل مع الأمير بندر في تصميم الجائزة يعد ميزة حقيقية، حيث أن كأس السعودية يعتبر حدث عظيم وجديد في تقويم سباقات الخيول، ومن المهم أن يعكس تصميم الجائزة ذلك،

Time واتساب
الرياض
كأس السعودية للفروسية

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الوضع مدحدر الله يصلح الحال
صالح الحريجي
ياليتنا ****نعتبر****من أن الدنيا****ممر وليست مقر*** أين هو الان ....االلهم انا نسألك الصبر على طاعتك و حسن الختام
e.alofi
للأسف الشديد المرور لاتهمه سلامة قائدي المركبات اكثر من اهتمامه في وضع المخالفات وجني الأرباح منها وهذا نعم أمر مؤسف جداً وسيء لأبعد الحدود 💔😔 يفترض أن إدارة المرور تنظر لسلامة قائدي المركبات وليس فرض عقوبات وانظمة صارمة عليهم لأنه في الأول والأخير لن نجد فائدة مرجوة من وضع المخالفات الصارمه ! يفترض أن يخفف سعر أسعار المخالفات المبالغ بها جداً فناس ليسوا سواسية بل هم طبقات هنالك الثري وهناك الوسط وهنالك الفقير والإنصاف الحقيقي هو وضع دراسة ذكية علمية ومكثفة لفهم كيف أن تحفز الناس لكي يكونوا ملتزمين في الطرقات بدون وضع مخالفات صارمه عليهم.
e.alofi
والله فكرة مو بطالة ي احمد 😹
e.alofi
اعوذ بالله وش هشروط اعوذ بالله تعجيزيه

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