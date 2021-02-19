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"الشؤون الإسلامية" تضبط 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية في مساجد وجوامع الجوف

Time منذ 25 دقيقة
Views 1573
"الشؤون الإسلامية" تضبط 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية في مساجد وجوامع الجوف

الجوف (صدى):
نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الايام الاربعة الماضية 545 جولة ميدانية على الجوامع والمساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" .

وأوضح مدير عام الفرع بالجوف ابراهيم بن نزال السليمان أن الجولات أسفرت عن ضبط 23 مخالفة طُبقت بحقهم العقوبات المنصوص عليها، ومنها عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي.

وأكد استمرار متابعة الجوامع والمصلين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تسهم في الحفاظ على صحة الجميع وتحد من تفشي الوباء، ولن يتم التهاون في تطبيق النظام في حق كل من يخالفه . ‏

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وزارة الشؤون الإسلامية
الشؤون الإسلامية
كورونا
الكمامة
مخالفة الاجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
المغناطيسية هي أم العلوم .. الكيمياء والفيزياء وغيرها
د محمد ماجد بخش
المغناطيسية هي أم العلوم .. الكيمياء والفيزياء وغيرها
خالد
سرابيت وجحلط وحثالة المجتمع . الله يرحم عكفان الشوارب بس
خالد
تبي تشوف هي مربربه ولحم أو العكس ههههههههههههه
زائر
المساهمون توفوا وذكروا لأبنائهم قبل وفاتهم أن مطابع الرياض كانت اكبر مطبعه بالسعوديه وعقوده مع الدوله تحقق لهم أرباح عاليه وتم إختلاس أموالها حتى أفلست !!

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