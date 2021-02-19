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حرب لقاحات كورونا تشتعل والدول الثرية تستولي على مليارات الجرعات

Time منذ 55 دقيقة
Views 1698
حرب لقاحات كورونا تشتعل والدول الثرية تستولي على مليارات الجرعات

وكالات (صدى):
بدأت حرب الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الأيام الأخيرة، حيث ذكرت تقارير أن العديد من الدول الغنية في طريقها للحصول على أكثر من مليار جرعة تزيد على احتياجاتها من اللقاحات المضادة.

وأوضح التقرير أن ذلك يأتي في الوقت الذي تتسارع تتدافع البلدان الأفقر للحصول على الشحنات المتبقية من اللقاحات، في الوقت الذي نادت منظمة دولية معنية بمكافحة الفقر والأمراض التي يمكن الوقاية منها، البلدان الثرية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أن تتقاسم الجرعات الزائدة عن حاجتها من أجل تعزيز الاستجابة العالمية للجائحة.

وأكدت المنظمة أن عدم القيام بالتوزيع العادل للقاحات للقضاء على الوباء سيحرم الملايين من الحماية الأساسية في مواجهة الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 وسيطيل أمد الجائحة على الأرجح.

وأشارت إلى أنه حتى الآن حصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان على أكثر من ثلاثة مليارات جرعة من اللقاحات، وهو ما يزيد بأكثر من 2.06 مليار جرعة عن احتياجات كافة سكان هذه البلدان للتطعيم بجرعتي اللقاح.

وطالبت المنظمة منظمة الصحة العالمية بالتدخل وحث شركات اللقاحات بإعادة النظر في الشحنات المخصصة للدول الفقيرة، وذلك للحد من فرص ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا وتسريع القضاء على الجائحة.

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منظمة الصحة العالمية
كورونا
فيروس كورونا
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لقاحات كورونا
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
المغناطيسية هي أم العلوم .. الكيمياء والفيزياء وغيرها
د محمد ماجد بخش
المغناطيسية هي أم العلوم .. الكيمياء والفيزياء وغيرها
خالد
سرابيت وجحلط وحثالة المجتمع . الله يرحم عكفان الشوارب بس
خالد
تبي تشوف هي مربربه ولحم أو العكس ههههههههههههه
زائر
المساهمون توفوا وذكروا لأبنائهم قبل وفاتهم أن مطابع الرياض كانت اكبر مطبعه بالسعوديه وعقوده مع الدوله تحقق لهم أرباح عاليه وتم إختلاس أموالها حتى أفلست !!

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