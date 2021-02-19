الجيش اليمني يعلن دحر ميليشيا الحوثي غرب مأرب

فهمي محمد (صدى):
أعلن الجيش اليمني إحراز تقدم في جبهة المخدرة غرب محافظة مأرب في شرق اليمن، بعد قتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وذكر مصدر عسكري، أن وحدات من الجيش تمكنت الخميس من دحر الميليشيا من عدّة مواقع في جبهة المخدرة غربي محافظة مأرب، خلال معارك حاسمة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المتمردين الحوثيين.
وأضاف أن وحدات الجيش صدت هجوماً حوثياً قبل أن تشن هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر.
وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، وتدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية، وأربعة صواريخ باليستية كانت الميليشيا الحوثية تعدها لقصف الأحياء والتجمعات السكنية في مأرب.