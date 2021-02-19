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الجيش اليمني يعلن دحر ميليشيا الحوثي غرب مأرب

Time منذ ساعة
Views 1789
الجيش اليمني يعلن دحر ميليشيا الحوثي غرب مأرب

فهمي محمد (صدى):
أعلن الجيش اليمني إحراز تقدم في جبهة المخدرة غرب محافظة مأرب في شرق اليمن، بعد قتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وذكر مصدر عسكري، أن وحدات من الجيش تمكنت الخميس من دحر الميليشيا من عدّة مواقع في جبهة المخدرة غربي محافظة مأرب، خلال معارك حاسمة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المتمردين الحوثيين.

وأضاف أن وحدات الجيش صدت هجوماً حوثياً قبل أن تشن هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر.

وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، وتدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية، وأربعة صواريخ باليستية كانت الميليشيا الحوثية تعدها لقصف الأحياء والتجمعات السكنية في مأرب.

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اليمن
الحوثيين
الجيش اليمني

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
المغناطيسية هي أم العلوم .. الكيمياء والفيزياء وغيرها
د محمد ماجد بخش
المغناطيسية هي أم العلوم .. الكيمياء والفيزياء وغيرها
خالد
سرابيت وجحلط وحثالة المجتمع . الله يرحم عكفان الشوارب بس
خالد
تبي تشوف هي مربربه ولحم أو العكس ههههههههههههه
زائر
المساهمون توفوا وذكروا لأبنائهم قبل وفاتهم أن مطابع الرياض كانت اكبر مطبعه بالسعوديه وعقوده مع الدوله تحقق لهم أرباح عاليه وتم إختلاس أموالها حتى أفلست !!

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