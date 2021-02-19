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واتساب يتحدى المستخدمين ويعلن عزمة اعتماد سياسة الخصوصية الجديدة

Time منذ 14 دقيقة
Views 1325
واتساب يتحدى المستخدمين ويعلن عزمة اعتماد سياسة الخصوصية الجديدة

وكالات (صدى):
أعلنت شركة واتساب، التابعة لشركة فيسبوك عزمها المضي قدما في سياسة تحديث الخصوصية، وذلك رغم موجة الجدل التي أثارتها مؤخرا حولها.

وقالت الشركة إنها ستمضي قدما في تحديث مثير للجدل لسياسة الخصوصية لكنه سيسمح للمستخدمين بقراءته "على مهل" وسيعرض أيضا إشعارا يقدم معلومات إضافية.

وأضافت في أحدث تصريح أنه سيبدأ في تذكير المستخدمين بمراجعة التحديثات والموافقة عليها لمواصلة استخدام المنصة.

وكان تطبيق التراسل قد أبلغ المستخدمين في يناير أنه يجهز سياسة جديدة للخصوصية، قد يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع فيسبوك والشركات التابعة لها.

وتسبب ذلك في انتقادات عالمية ودفع المستخدمين للنزوح إلى تطبيقات منافسة، ما جعل واتساب يؤجل تطبيق السياسة الجديدة إلى مايو المقبل ويوضح أن التحديث يركز على السماح للمستخدمين بمراسلة الشركات التجارية ولن يؤثر على المحادثات الشخصية.

 

 

Time واتساب
واتس اب
تطبيق واتساب
الخصوصية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوبدر
امريكا هي السبب في اطالة امد المشكلة باليمن
ابوبدر
الحادث هذا في المملكة الاردنية.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
حامد الرشيدي
ممتاز قرار رائع ويستحق الاشادة ويستاهلون شباب السعودية فالسلامة والامن مهمين في المنشآت الحكومية والاهلية.

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