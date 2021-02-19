واتساب يتحدى المستخدمين ويعلن عزمة اعتماد سياسة الخصوصية الجديدة

وكالات (صدى):
أعلنت شركة واتساب، التابعة لشركة فيسبوك عزمها المضي قدما في سياسة تحديث الخصوصية، وذلك رغم موجة الجدل التي أثارتها مؤخرا حولها.
وقالت الشركة إنها ستمضي قدما في تحديث مثير للجدل لسياسة الخصوصية لكنه سيسمح للمستخدمين بقراءته "على مهل" وسيعرض أيضا إشعارا يقدم معلومات إضافية.
وأضافت في أحدث تصريح أنه سيبدأ في تذكير المستخدمين بمراجعة التحديثات والموافقة عليها لمواصلة استخدام المنصة.
وكان تطبيق التراسل قد أبلغ المستخدمين في يناير أنه يجهز سياسة جديدة للخصوصية، قد يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع فيسبوك والشركات التابعة لها.
وتسبب ذلك في انتقادات عالمية ودفع المستخدمين للنزوح إلى تطبيقات منافسة، ما جعل واتساب يؤجل تطبيق السياسة الجديدة إلى مايو المقبل ويوضح أن التحديث يركز على السماح للمستخدمين بمراسلة الشركات التجارية ولن يؤثر على المحادثات الشخصية.