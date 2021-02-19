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بالفيديو.. مفتي المملكة يوضح أنواع الجيران وحقوقهم

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مفتي المملكة يوضح أنواع الجيران وحقوقهم

الرياض (صدى):
أوضح المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أنواع الجيران وحقوق كل نوع.

وأشار مفتي المملكة في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء، إلى أن أداء حقوق الجيران من أخلاق وتعاليم الإسلام التي تجعل الغير يقبل الإسلام عن قناعة.

وقال إن النوع الأول يكون الجار المسلم في السكن والقريب في النسب، ويكون له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، في حين أن النوع الثاني فيكون الجار المسلم غير القريب، ويكون له حق الإسلام وحق الجوار.

وأضاف أن النوع الثالث من الجيران يكون جارًا ليس بالقريب ولا بالمسلم، ويكون له حق إكرامه بالتعامل معه بالمعروف وكف الأذى عنه.

Time واتساب
مفتي المملكة
حقوق الجيران

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوبدر
امريكا هي السبب في اطالة امد المشكلة باليمن
ابوبدر
الحادث هذا في المملكة الاردنية.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
حامد الرشيدي
ممتاز قرار رائع ويستحق الاشادة ويستاهلون شباب السعودية فالسلامة والامن مهمين في المنشآت الحكومية والاهلية.

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