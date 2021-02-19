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وزارة الدفاع تحدد موعد فتح باب القبول للوظائف العسكرية

Time منذ ساعة
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وزارة الدفاع تحدد موعد فتح باب القبول للوظائف العسكرية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الدفاع عن موعد فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية (رجال ونساء) مشيرة إلى أنه سيتم فتح بوابة القبول للفترة القادمة للوظائف العسكرية (رجال ونساء) بتاريخ (1442/9/13هـ).

وأوضحت الوزارة الشروط العامة للقبول: وهي أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة

كما تضمنت الشروط، أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية، أن لا يكون متزوجا من غير سعودية، وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم، وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا.

 

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وظائف
وزارة الدفاع
الوظائف العسكرية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوبدر
امريكا هي السبب في اطالة امد المشكلة باليمن
ابوبدر
الحادث هذا في المملكة الاردنية.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
حامد الرشيدي
ممتاز قرار رائع ويستحق الاشادة ويستاهلون شباب السعودية فالسلامة والامن مهمين في المنشآت الحكومية والاهلية.

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