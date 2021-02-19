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أرض الباحة غنية بالخيرات!
منذ 59 دقيقة
454
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أحدث التعليقات
ابو عمار
ما عنده وقت وزعلان عليه
ابو عمار
حسبي الله عليه المجرم
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الجهل بالدين لا يبيح لكم الاجابه على الاسئله السخيفه والاسلام لم يهضم حقوق المراءه ولا يجيز الخيانه لطرفين ويجب على الزوجه ان تقبل بما حلله الله سبحانه
اللهو البرى
حوار طرشان.. الهدية يقبلها الإنسان بأي شكل كانت. وتعتبر من أثمن. مايقتنيه الإنسان لالجودتها أو حاجته لها لكنها جت من عزيز تعبيرا لمحبته لك وتقدير لمكانتك عنده.
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