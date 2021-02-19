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مباريات اليوم الجمعة

Time منذ ساعة
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مباريات اليوم الجمعة

وكالات (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

الدوري الإنجليزي الممتاز

تفتتح مباريات الجولة الخامسة وعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، بمباراة يستضيفها وولفرهامبتون على أرضه بملعب مولينيو في تمام الساعة 23:00 مساءًا بتوقيت المملكة؛ حيث يواجه ليدز يونايتد.

الدوري الإيطالي

يستضيف فيورنتينا فريق سبيزيا ضمن أحداث الجولة الثالثة وعشرون من الدوري الإيطالي، على ملعب أرتيميو فرانتشي، في تمام الساعة 20:30 مساءًا، كما يحل تورينو ضيفاً على كالياري على ملعب سردينيا أرينا لمواجهة تورينو الساعة 22:45 مساء اليوم.

الدوري الإسباني

يواجه ريال بيتيس فريق خيتافي ضمن منافسات الأسبوع 24 من اللاليجا، على ملعب بينيتو فيامارين في تمام الساعة 23:00.

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الدوري الإيطالي
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز

أحدث التعليقات

ابو عمار
ما عنده وقت وزعلان عليه
ابو عمار
حسبي الله عليه المجرم
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الجهل بالدين لا يبيح لكم الاجابه على الاسئله السخيفه والاسلام لم يهضم حقوق المراءه ولا يجيز الخيانه لطرفين ويجب على الزوجه ان تقبل بما حلله الله سبحانه
اللهو البرى
حوار طرشان.. الهدية يقبلها الإنسان بأي شكل كانت. وتعتبر من أثمن. مايقتنيه الإنسان لالجودتها أو حاجته لها لكنها جت من عزيز تعبيرا لمحبته لك وتقدير لمكانتك عنده.

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